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Франция передаст ВСУ мощную систему ПВО модели Mamba

14 декабря 2022, 14:52
Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку систем Mamba. Последние трудности, которые мешали поставкам, вероятно, решены, говорят журналисты.
Франция, Мамба
Франция передаст ВСУ мощную систему ПВО модели Mamba / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Франция (совместно с Италией) приняла заявку Минобороны Украины. Документ касается вопросов поставок системы противовоздушной обороны Mamba (SAMP/T). Об этом сообщает французский портал Challenges.

"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", - заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Журналисты отмечают, что официальный Париж практически сразу и крайне положительно прореагировал на возможность поставок систем Mamba. Однако вопрос до сих пор были на обсуждении с итальянской стороной.

"Кажется, что это последнее препятствие было преодолено", − отметили французы.

Справка. Системой ПВО Mamba класса "земля-воздух" средней дальности управляют около 100 авиаторов. Она представляет собой сложную систему вооружения, которая может обеспечить защиту в небе в пользу сил, действующих в зоне покрытия.

Система Mamba может отслеживать 100 траекторий и поражать 10 из них одновременно, имея до 48 ракет, готовых к стрельбе. Это единственная европейская система, предназначенная для противодействия баллистическим ракетам.

Помощь Франции для ВСУ

Французский министр обороны Себастьен Лекорню отмечал, что во Франции идут дискуссии по поставкам еще шести САУ Caesar и помимо того, Париж изучает украинский запрос на поставки ракет для ударов по наземным целям. Министр пояснил, что французские военные ранее разместили заказы на новые установки Caesar взамен переданных Украине.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

Позднее руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил - Минобороны Франции передало Украине особую дальнобойную реактивную систему залпового огня модели LRU.

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