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Главная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФ

16 апреля 2022, 14:29

Армия Украины показала, что противостоять военным кораблям России можно даже без мощного флота.

Ракетный крейсер Москва
Россия могла использовать крейсер Москва для ракетных ударов по Одессе / Фото Википедия

Сокрушение крейсера "Москва" Черноморского флота России стало болезненной темой для оккупантов, в том числе, и с точки зрения боевых действий против Украины. На корабле были ракеты, которыми оккупанты намеревались обстреливать Украину. Сама "Москва" могла бы сыграть главную роль в возможной десантной операции по захвату Одессы. Другие корабли доставляли бы десант, а крейсер мог обеспечивать их прикрытия, нанося ракетные удары по городу. При этом ВСУ показали, что российским кораблям мощно противостоять даже в условиях отсутствия мощного флота.

Американское издание The New York Times со ссылкой на слова бывшего командующего военно-морскими операциями США, адмирала в отставке Гэри Рогхеда пишет, что на крейсере Москва были ракеты, которыми захватчики намеревались обстреливать Украину. Сокрушение военного корабля стало переломным моментом в борьбе на Черном море.

Читайте такжеОчевидный знак: почему гибель крейсера "Москва" - это конец ПутинаПричем роль "Москвы" стала бы ключевой при попытке оккупантов РФ захватить Одессу. Крейсер бы прикрывал десантные корабли для доставки морских пехотинцев к береговой линии и наносил ракетные удары по городу.

"Москва" сыграла бы главную роль в любом потенциальном десантном нападении на украинский прибрежный город Одесса. В то время пока другие десантные корабли использовались бы для доставки российской морской пехоты к береговой линии, "Москва" защищала бы эти корабли и наносила ракетные удары по городу", - отмечает издание.

Контр-адмирал в отставке, руководитель Управления военно-морской истории и наследия в Вашингтоне Сэмюэл Дж. Кокс считает, что теперь россиянам станет намного опаснее атаковать Украину с моря. Без "Москвы" уязвимость ее кораблей стала намного выше. В то же время для украинских военных стратегической задачей было предотвращение нападения на Одессу с моря.

Как полагают военные эксперты, крушение военного корабля такого уровня продемонстрировало, что украинцы могут противостоять российским морским силам даже без мощного флота.

"Не обязательно иметь линкор, чтобы выйти и защитить берега Украины. Легче стрелять с берега. Защищаться легче, чем нападать. Так что теперь у русских проблемы", - подчеркнул адмирал в отставке Джеймс Г. Фогго.

Смотрите видео Главред – Арестович объяснил значение уничтожения крейсера "Москва"

Крушение крейсера "Москва" после ракетного удара ВСУ

На российском военном корабле Черноморского флота РФ "Москва" 13 апреля произошел пожар. Первоначально сообщалось, что причиной возгорания стало попадание в корабль двух ракет украинского ПТРК Нептун.

Кораблю ЧФ РФ были нанесены серьезные повреждения, в результате чего крейсер, который находился в 25 миля от острова Змеиный, утратил ход.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что корабль "Москва" затонул. По словам чиновника, это крупнейшее морское поражение России со времен Второй мировой войны.

В Министерстве обороны РФ тогда подтвердили только серьезные повреждения крейсера. Однако то, что судно тонуло, или в него попали ракеты ВСУ Нептун, там не говорили.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". Как заявляли в ведомстве, корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Поздно вечером 14 апреля в Минобороны РФ сделали заявление о том, что крейсер Москва затонул.

"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

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