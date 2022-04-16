Главная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФ

Россия могла использовать крейсер Москва для ракетных ударов по Одессе / Фото Википедия

Сокрушение крейсера "Москва" Черноморского флота России стало болезненной темой для оккупантов, в том числе, и с точки зрения боевых действий против Украины. На корабле были ракеты, которыми оккупанты намеревались обстреливать Украину. Сама "Москва" могла бы сыграть главную роль в возможной десантной операции по захвату Одессы. Другие корабли доставляли бы десант, а крейсер мог обеспечивать их прикрытия, нанося ракетные удары по городу. При этом ВСУ показали, что российским кораблям мощно противостоять даже в условиях отсутствия мощного флота.

Американское издание The New York Times со ссылкой на слова бывшего командующего военно-морскими операциями США, адмирала в отставке Гэри Рогхеда пишет, что на крейсере Москва были ракеты, которыми захватчики намеревались обстреливать Украину. Сокрушение военного корабля стало переломным моментом в борьбе на Черном море.

Читайте такжеОчевидный знак: почему гибель крейсера "Москва" - это конец ПутинаПричем роль "Москвы" стала бы ключевой при попытке оккупантов РФ захватить Одессу. Крейсер бы прикрывал десантные корабли для доставки морских пехотинцев к береговой линии и наносил ракетные удары по городу.

"Москва" сыграла бы главную роль в любом потенциальном десантном нападении на украинский прибрежный город Одесса. В то время пока другие десантные корабли использовались бы для доставки российской морской пехоты к береговой линии, "Москва" защищала бы эти корабли и наносила ракетные удары по городу", - отмечает издание.

Контр-адмирал в отставке, руководитель Управления военно-морской истории и наследия в Вашингтоне Сэмюэл Дж. Кокс считает, что теперь россиянам станет намного опаснее атаковать Украину с моря. Без "Москвы" уязвимость ее кораблей стала намного выше. В то же время для украинских военных стратегической задачей было предотвращение нападения на Одессу с моря.

Как полагают военные эксперты, крушение военного корабля такого уровня продемонстрировало, что украинцы могут противостоять российским морским силам даже без мощного флота.

"Не обязательно иметь линкор, чтобы выйти и защитить берега Украины. Легче стрелять с берега. Защищаться легче, чем нападать. Так что теперь у русских проблемы", - подчеркнул адмирал в отставке Джеймс Г. Фогго.

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Крушение крейсера "Москва" после ракетного удара ВСУ

На российском военном корабле Черноморского флота РФ "Москва" 13 апреля произошел пожар. Первоначально сообщалось, что причиной возгорания стало попадание в корабль двух ракет украинского ПТРК Нептун.

Кораблю ЧФ РФ были нанесены серьезные повреждения, в результате чего крейсер, который находился в 25 миля от острова Змеиный, утратил ход.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что корабль "Москва" затонул. По словам чиновника, это крупнейшее морское поражение России со времен Второй мировой войны.

В Министерстве обороны РФ тогда подтвердили только серьезные повреждения крейсера. Однако то, что судно тонуло, или в него попали ракеты ВСУ Нептун, там не говорили.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". Как заявляли в ведомстве, корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Поздно вечером 14 апреля в Минобороны РФ сделали заявление о том, что крейсер Москва затонул.

"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

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