"Гневное бормотание из Кремля": Польша предупредила об опасности Беларуси и спорах из-за границ

В Польше заявили о подготовке к противостоянию с Беларусью / УНИАН

Польша и Литва готовятся к дальнейшим попыткам Беларуси дестабилизировать ситуацию. Страны могут схлестнуться в споре с Минском из-за границ государств. Белорусское государство пойдет в атаку, однако любая риторика со стороны Минска или Кремля только укрепит позиции Варшавы и Вильнюса. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Польское радио, он считает, что Беларусь осуществит попытку спровоцировать миграционный кризис, который будет сопровождаться фейками, дезинформацией, пропагандистскими штампами и кибератаками. Однако в Минске и Москве должны понимать, что любые подобные действия должны только укрепить позицию Варшавы и Вильнюса.

"Это акты агрессии, которые нас еще больше объединяют. Каждое гневное бормотание со стороны Кремля или Минска должно вызвать консолидацию с нашей стороны", - отметил премьер.

По его словам, геополитическая ситуация демонстрирует, что в дальнейшем Польше и Литве следует готовиться к росту угроз на границах своих государств с Беларусью.

"Мы ожидаем дальнейших попыток дестабилизации - к сожалению, мы считаем, что из-за восприятия политической и геополитической ситуации вокруг нас, на нашей польско-белорусской, литовско-белорусской границе угрозы могут возрасти", - уточнил Моравецкий.

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При этом он добавил, что государства уже готовятся к "сценарию долговременного спора вокруг наших (с республикой Беларусь, - ред.) границ".Читайте такжеБеларусь выдворяет посла Польши из-за "проклятых солдат"

"Мы укрепим эти границы путем нашего сотрудничества, а также усилим физическую защиту от нелегальной иммиграции, из которой режим Лукашенко сделал оружие", - подчеркнул Матуеш Моравецкий.

Напомним, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что польский город Белосток и столица Литвы Вильнюс – это "белорусские" земли.

"Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, Вильнюс - это тоже белорусский город и земли вокруг", - сказал он.

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