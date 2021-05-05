Госсекретарь США рассказал, чего ждать от встречи Байдена и Путина

Энтони Блинкен высказался о встрече Байдена и Путина / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что личная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина могла бы иметь практическую ценность для более стабильных отношений двух стран.

"Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли бы говорить напрямую, лицом к лицу", — заявил Блинкен в интервью The Financial Times.

Он отметил, что в отношениях с Россией США желают не эскалации, а большей стабильности. В то же время, добавил Блинкен, это зависит от действий российской стороны.

"Есть также области, где вести сотрудничество — в наших взаимных интересах", — заявил госсекретарь.

Энтони Блинкен также напомнил, что Джо Байден ранее дал ясно понять, что "если Россия будет вести безрассудные, агрессивные действия", то США будет отвечать.

Читайте такжеБайден сделал заявление о будущей встрече с Путиным

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред: