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Госсекретарь США рассказал, чего ждать от встречи Байдена и Путина

5 мая 2021, 00:37
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Энтони Блинкен высказался о будущей встрече Джо Байдена и Владимира Путина.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен высказался о встрече Байдена и Путина / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что личная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина могла бы иметь практическую ценность для более стабильных отношений двух стран.

"Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли бы говорить напрямую, лицом к лицу", — заявил Блинкен в интервью The Financial Times.

Он отметил, что в отношениях с Россией США желают не эскалации, а большей стабильности. В то же время, добавил Блинкен, это зависит от действий российской стороны.

"Есть также области, где вести сотрудничество — в наших взаимных интересах", — заявил госсекретарь.

Энтони Блинкен также напомнил, что Джо Байден ранее дал ясно понять, что "если Россия будет вести безрассудные, агрессивные действия", то США будет отвечать.

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Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным 13 апреля. В ходе разговора он заявил Путину о поддержке Украины, предупредил о санкциях в отношении России и предложил провести встречу на территории нейтральной страны в Европе.
  • Через два дня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. Американские ограничения распространяются на деятельность 6 российских технологических компании, а также 32 физических и юридических лиц. Также в Вашингтоне приняли решение о выдворении 10 американских дипломатов.
  • Позже помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан усомнился в том, что встреча Байдена и Путина состоится. По его словам, для реализации такого мероприятия должны быть определены условия.

Владимир Путин Джо Байден Энтони Блинкен
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