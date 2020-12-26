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Ходорковский указал на темные и светлые стороны Путина

26 декабря 2020, 16:14
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Оппозиционер не считает президента РФ монстром или отморозком.

Ходорковский сказал, что Путин – умный бандит – Новости Путин сегодня
Владимир Путин – умный бандит, сказал Михаил Ходорковский / Reuters

Российский оппозиционер и бизнесмен Михаил Ходорковский заявил, что президент РФ Владимир Путин является бандитом, который наделен умом.

Глава России не отморозок и не монстр, рассказал Ходорковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет сайт Гордон.

Собеседник добавил, что президент – типичный разводящий.

"…Он умный бандит… И, как и все умные бандиты, он и прагматичен, и в определенном смысле сентиментален, и в определенном смысле понятен", – утверждает оппозиционер.

  • Напомним, в 2016 году уже покойный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн говорил, что Владимир Путин – бандит, убийца и агент КГБ (Комитет госбезопасности, действовал в СССР).
  • Политик предупреждал, что российский президент – не тот человек, которого можно недооценивать.

Владимир Путин у власти в России – главные факты

Впервые Владимир Путин был избран президентом 26 марта 2000 года. Позже его переизбрали. В третий раз подряд Путин не имел права баллотироваться на пост главы государства, в выборах победил Дмитрий Медведев, который занимал пост премьер-министра.

Во время президентства Медведева Путин был премьером.

Новые президентские выборы в РФ прошли в 2012 году, и Путин снова победил. В 2018 году он в четвертый раз стал президентом.

Потом в стране внесли изменения в конституцию, и президентские сроки Путина были обнулены.

Владимир Путин Дмитрий Гордон Михаил Ходорковский
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