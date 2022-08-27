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Хотел надавить на Путина: Пионтковский объяснил, почему Дугин "лично участвовал в убийстве дочери"

27 августа 2022, 16:33

Идеолог русского фашизма Александр Дугин практически сказал: "Мы положили дочь на алтарь нашей победы". Именно так считает оппозиционер Андрей Пионтковский.

Дугин
Александр Дугин и Дарья Дугина / УНИАН, скриншот из видео

Идеолог русского фашизма Александр Дугин лично участвовал в убийстве собственной дочери Дарьи. Такое мнение российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью ТСН.

Он убежден, что Дугин и ее супруга принесли родную дочь в жертву своим сакральным целям.

"Посмотрите на ее похороны: они там с женой с совершенно счастливыми лицами. Александр Дугин практически сказал: "Мы положили ее на алтарь нашей победы". Они были убеждены, что этой сакральной жертвой они повлияют на колеблющегося Путина. Не случайно это убийство было организовано в канун Дня Независимости. Симоньян же отреагировала: "Огонь по центрам принятия решений!!!". Требовали ковровых бомбардировок Киева и других городов и физической ликвидации военно-политического руководства страны. Этого требовала партия безумных фашистов", ‒ рассказал он.

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Пионтковский также объяснил, что Путин, по всей видимости, не послушал безумную дугинскую "партию".

"Путин не послушал их. Не потому, что он хороший, он преступник не меньше, чем они ‒ 25 человек мирных жителей он убил в День Независимости, но они требовали от него не 25 человек, а 25 тысяч. Почему Путин не пошел на это? Потому что, как демонстрирует его поведение последних дней, он хочет жить. Вся его дипломатическая работа направлена на то, чтобы подписать договор о прекращении огня", — подытожил он.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

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