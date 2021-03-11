Илларионов объяснил действия России и Путина по Донбассу при Байдене

Во время президентства Трампа россияне не проводили масштабных мероприятий на Донбассе, напомнил Андрей Илларионов.
Проведение форума "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке и провозглашение восстановления проекта "Новороссия" свидетельствует о том, что деятельность Москвы на Донбассе возобновилась после того, как сформировалась новая администрация президента США. На это также указывает и увеличение количества обстрелов в зоне российско-украинского конфликта на востоке Украины, заявил в эфире телеканала Украина 24 президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
По его словам, за годы президентства Трампа Россия не проводила ни одного крупного мероприятия, тогда как при Байдене Москва снова провозгласила планы по "Новороссии".
"Стоило только появиться новой администрации, как Путин, видимо, получив четкий сигнал, он это хорошо понимает, тут же дал отмашку на проведение сепаратистского съезда", - отметил эксперт.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу
Кроме того, на то, что Путин после формирования администрации Байдена получил определенный сигнал, указывает и ухудшение ситуации на линии фронта, где количество обстрелов серьезно увеличилось с июля 2020 года.
"Мы видим, что происходит на линии разграничения: резкий рост обстрелов украинских военных, появляется большое количество раненых и погибших. В таком объеме и такой плотности обстрелов не было с июля прошлого года. Это произошло только после того, как в Вашингтоне появилась новая администрация", - полагает Илларионов.
Также он подчеркнул, что так называемая доктрина "Русского Донбасса" была готова давно. Однако документ специально опубликовали 21 января 2021 года – на следующий день после инаугурации нового президента США Джо Байдена.Читайте такжеУ Украины будет окно возможностей, чтобы вернуть Донбасс, но есть "но" – эксперт
Ситуация на Донбассе
- Спикер Кремля Дмитрий Песков на следующий день после того, как так называемая "народная милиция ДНР" заявила о получении разрешения на ведение "упреждающего огня" по позициям ВСУ, сделал ряд обвинений в адрес Украины. Он обвинил Киев в нарушении режима тишины на Донбассе и заявил, что если украинская сторона перейдет красные линии, то Москва примет ответные решения.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта сделал заявление о том, что Россия и подконтрольные Москве боевики "ЛДНР" заблокировали переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Киев и в дальнейшем будет соблюдать перемирие, однако в случае провокаций украинские войска дадут отпор противнику.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук уточнил, что если Москва и в дальнейшем будет блокировать дискуссию по Донбассу, Украина перейдет к радикальным шагам в рамках действующих соглашений.
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта сказал, что в том случае, если новый саммит Нормандской четверки не состоится, он найдет возможность провести переговоры с Путиным, Меркель и Макроном.
- Глава ОП Андрей Ермак проинформировал о том, что Германия, Франция и Украины подготовили мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Если РФ не согласится с такими условиями, то россияне фактически продемонстрируют свое нежелание идти на урегулирование вооруженной конфронтации.