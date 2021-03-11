Илларионов объяснил действия России и Путина по Донбассу при Байдене

Форум "Русский Донбасс" стал реакцией Путина на инаугурацию Байдена - Илларионов / УНІАН

Проведение форума "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке и провозглашение восстановления проекта "Новороссия" свидетельствует о том, что деятельность Москвы на Донбассе возобновилась после того, как сформировалась новая администрация президента США. На это также указывает и увеличение количества обстрелов в зоне российско-украинского конфликта на востоке Украины, заявил в эфире телеканала Украина 24 президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

По его словам, за годы президентства Трампа Россия не проводила ни одного крупного мероприятия, тогда как при Байдене Москва снова провозгласила планы по "Новороссии".

"Стоило только появиться новой администрации, как Путин, видимо, получив четкий сигнал, он это хорошо понимает, тут же дал отмашку на проведение сепаратистского съезда", - отметил эксперт.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу

Кроме того, на то, что Путин после формирования администрации Байдена получил определенный сигнал, указывает и ухудшение ситуации на линии фронта, где количество обстрелов серьезно увеличилось с июля 2020 года.

"Мы видим, что происходит на линии разграничения: резкий рост обстрелов украинских военных, появляется большое количество раненых и погибших. В таком объеме и такой плотности обстрелов не было с июля прошлого года. Это произошло только после того, как в Вашингтоне появилась новая администрация", - полагает Илларионов.

Также он подчеркнул, что так называемая доктрина "Русского Донбасса" была готова давно. Однако документ специально опубликовали 21 января 2021 года – на следующий день после инаугурации нового президента США Джо Байдена.Читайте такжеУ Украины будет окно возможностей, чтобы вернуть Донбасс, но есть "но" – эксперт

Ситуация на Донбассе