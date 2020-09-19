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Илларионов оценил вероятность революции в России

19 сентября 2020, 15:16

События в Хабаровске представляют большую опасность для Кремля, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
В Хабаровске происходит революция - Илларионов / УНІАН

События, связанные с протестами в Хабаровске, на данный момент не способны стать катализатором начала массовых акций по всей России. Однако их опасность для Кремля состоит в том, что в регионе уже произошла своеобразная революция, наложившая отпечаток на ситуацию в стране.

Об этом заявил старший научный сотрудник американского Института Катона, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов во время чата на Главреде.

По его словам, события в Хабаровске, которые можно назвать революцией на уровне региона, вряд ли смогут выйти за пределы локального уровня. Фокус состоит в том, что "Хабаровская революция" уже изменила систему проведения народных акций в РФ.

"Во-первых, люди теперь не спрашивают разрешения у органов власти – они выходят на протест без получения таких разрешений. Во-вторых, люди выносят те плакаты, какие они считают нужными, не согласовывая это ни с кем. В-третьих, ОМОН и полиция не нападают на людей и не арестовывают их в массовом порядке. Есть лишь отдельные задержания, но ничего подобного тем массовым задержаниям, какие мы видели в Москве, Петербурге, других городах, не происходит", - полагает Илларионов.Читайте такжеГлавные выводы из антипутинских протестов в Хабаровске

Более того, вышеуказанные аргументы свидетельствуют о том, что такие события опасны для российских властей, которые пытаются маневрировать в данной ситуации.

"Поэтому в Хабаровске происходит именно революция, представляющая большую опасность для Кремля. Неслучайно, что власть сейчас пытается воздействовать на людей и кнутом, и пряником: она пытается и заигрывать с протестующими, и отравляет Навального", - добавил эксперт.

Впрочем, несмотря на важную роль хабаровских протестов во внутриполитических процессах России, они пока не смогут переброситься на Москву. При этом в определенных условиях такие события способны спровоцировать старт массовых протестов по всей территории страны.

"Сейчас хабаровские протесты не в состоянии перекинуться на Москву, но они играют роль тлеющего фитиля, который при наличии дополнительных факторов будет способен поджечь пламя освободительного движения по всей стране", - утверждает экономист.

Напоследок он добавил, что Кремль пока не применяет жестких мер к протестам в Хабаровске, так как в Москве не уверены в успехе силовых мероприятий в российских регионах.

"Он (Путин, - ред.) опасается, что силовое подавление Хабаровска не потушит, а, наоборот, разожжет костер возмущения – и в Хабаровске, и в других местах", - подчеркнул Андрей Илларионов.Читайте такжеПротесты в Хабаровске: затрещит ли Россия по швам

  • Напомним, в субботу, 19 августа, несмотря на сильный ливень, в Хабаровске произошла уже 71-я акция протеста против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Мероприятия проходят уже третий месяц, однако активисты намерены продолжать протесты. В ходе митинга участники протеста призывали Путина уйти в отставку.
  • Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Позже его арестовали в связи с подозрением в организации двух убийств и покушения на одно убийство в середине нулевых годов. После его ареста в регионе начались акции протеста в поддержку губернатора.
  • Ранее политический эксперт Руслан Осипенко заявил, что протесты в Хабаровске – это реакция региональных элит на продление срока правления Владимира Путина в России. По его мнению, это фактически контрреволюция олигархов против правящего режима.

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