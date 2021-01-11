Импичмент за разжигание мятежа: в Конгрессе США показали "черную метку" для Трампа

Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.
В Палате представителей Конгресса США обнародовали текст резолюции об импичменте действующего президента США республиканца Дональда Трампа.
Документ состоящий лишь из одной статьи обвинения - подстрекательство к мятежу, опубликовал на своем сайте телеканал CNN.
Трамп своим поведением в день беспорядков у Конгресса США "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту", уверены авторы инициативы.
Тест резолюции значительно не отличается от первоначальной версии, подготовленной на прошлой неделе.
Резолюция должна быть внесена на рассмотрение нижней палаты американского законодательного органа от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд).
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Кровавые беспорядки в Вашингтоне:
- Напомним, число жертв беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне выросло до 5 человек.
- 3 ноября 2020 в США состоялись выборы президента.
- 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Джо Байдена. В ходе столкновений погибли четыре человека.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось. Конгресс США 7 января утвердил победу Байдена на выборах президента: за Байдена проголосовали 306 членов коллегии выборщиков, а за Трампа - 232. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
- Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.