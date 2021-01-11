Импичмент за разжигание мятежа: в Конгрессе США показали "черную метку" для Трампа

Дональд Трамп / Reuters

В Палате представителей Конгресса США обнародовали текст резолюции об импичменте действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

Документ состоящий лишь из одной статьи обвинения - подстрекательство к мятежу, опубликовал на своем сайте телеканал CNN.

Трамп своим поведением в день беспорядков у Конгресса США "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту", уверены авторы инициативы.

Тест резолюции значительно не отличается от первоначальной версии, подготовленной на прошлой неделе.

Резолюция должна быть внесена на рассмотрение нижней палаты американского законодательного органа от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд).

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