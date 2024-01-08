Информация о заправке китайских ракет водой вызывает большое сомнение - Defense Express

По данным СМИ, китайцы якобы заменили ракетное топливо водой, чтобы скрыть коррупцию.

https://glavred.info/world/informaciya-pro-zapravku-kitayskih-raket-vodoyu-viklikaye-velikiy-sumniv-defense-express-10531397.html Ссылка скопирована

В армии КНР обнаружили масштабную коррупцию / коллаж Главреда, фото: ua.depositphotos.com

Информация от "разведывательных источников" США Bloomberg о якобы факте коррупции в китайской армии, в частности заправке ракет водой, выглядит меньшей мере "странно", говорится в публикации Defense Express.

Накануне СМИ писали, что глава Китая Си Цзиньпин провел масштабную чистку среди военного руководства из-за якобы выявленных фактов коррупции в армии. В частности, Си якобы разозлило, что баллистические ракеты были "заправлены" водой, чтобы скрыть хищение средств.

Аналитики, в свою очередь, интересуются, насколько вообще возможно вместо ракетного топлива залить воду и хранить так ракеты.

видео дня

При этом сам фактаж коррупции в китайской армии журналисты подают размыто, добавляют эксперты.

Кроме упомянутого момента с якобы заправленными водой ракетами упоминается и то, что, по причине коррупции, якобы не срабатывают как следует крышки на шахтных пусковых установках под межконтинентальные баллистические ракеты, из-за чего пуск МБР может и не произойти.

А ведь приведенные выше данные выглядят максимально неструктурированно, поясняют аналитики. То есть, например, не приводится детализация, касаются ли данные о "заправке водой" ракет только шахтного базирования, или о мобильных пусковых установках также.

Также не приводятся выводы, что же именно могут означать приведенные выше факты относительно китайского ракетного арсенала – может или не может Китай применять МБР с ядерным оружием против США, пишет Defense Express.

Однако аналитики допускают и вариант масштабной коррупции в армии КНР, из-за чего Си мог начать чистки в военном руководстве.

США и Китай

В конце 2023 года появилась информация, что Си Цзиньпин прямо сказал президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, что Пекин стремиться "воссоединить Тайвань с материковым Китаем".

Кроме этого, лидер Китая отреагировал на прогнозы военных лидеров США, которые говорили, что Си Цзиньпин планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году. Он во время разговора с Байденом опроверг такие прогнозы и сказал, что не устанавливал временных рамок.

Ранее эксперт Виталий Кулик заметил, что США потребуют снижения военной подготовки Китая против Тайваня, а также будут говорить о военной угрозе и выражать свою обеспокоенность этими подготовками. Вместе с тем он не исключает, уже к 2027 году китайская армия проведет основные модернизационные процессы и будет иметь достаточно военного потенциала, чтобы противостоять любому, кто впишется за Тайвань.

"Китай в то же время будет говорить, что Соединенные Штаты поддерживают сепаратизм и отрицают формулу "одна страна - две системы". Китай никогда не отказывался от Тайваня. Мол, есть уровень помощи, давайте на нем остановимся", - не исключил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.