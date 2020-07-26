"Устали от шантажа": еще одна страна хочет выйти из Евросоюза

Италия также хочет выйти из Евросоюза / Reuters

В Италии сообщили о запуске нового политического движения "Italexit", которое должно привести к выходу страны из Евросоюза.

Такое заявление сделал сентор из Италии Джанлуиджи Парагоне, пишет The New York Times.

"Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии", — заявил политик.

Он подчеркнул, что только по-настоящему суверенное государство может справиться с экономическим кризисом, который спровоцировала пандемия COVID-19. В качестве примера Парагоне привел Великобританию, которая покинула Евросоюз в начале 2020 года.

Как сообщается, прежде чем объявлять о создании своей партии, Парагоне намерен провести встречу с лидером партии "Brexit" Найджелом Фараджем в Лондоне. Как считает издание, Парагоне решил сыграть на настроениях евроскептиков, которые обвиняют альянс в экономических проблемах страны: по их мнению, их вызывают, например, проблемы с мигрантами.

В то же время, как пишет издание, заявления Парагоне об "Italexit" выглядит неудачными на фоне того, что 21 июля ЕС решил запустить Фонд экономического восстановления. На него выделят 750 миллиардов евро.

Как ранее писал Главред, внешние границы государств, которые входят в Европейский союз (закрытые около трех месяцев по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19), открыли с 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее представители Европейской комиссии выпустили рекомендации по открытию внутренних границ ЕС (которые были заблокированы после начала пандемии китайского коронавируса).

Кроме того, в документе указывается, что санитарные кордоны необходимо отменять ‒ в первую очередь, для граждан стран, которые входят в Европейский союз.