УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Устали от шантажа": еще одна страна хочет выйти из Евросоюза

В Италии заявили о создании нового политического движения.

26 июля 2020, 23:58
Британия, Brexit, ЕС, Евросоюз
Италия также хочет выйти из Евросоюза / Reuters

В Италии сообщили о запуске нового политического движения "Italexit", которое должно привести к выходу страны из Евросоюза.

Такое заявление сделал сентор из Италии Джанлуиджи Парагоне, пишет The New York Times.

"Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии", — заявил политик.

Он подчеркнул, что только по-настоящему суверенное государство может справиться с экономическим кризисом, который спровоцировала пандемия COVID-19. В качестве примера Парагоне привел Великобританию, которая покинула Евросоюз в начале 2020 года.

Как сообщается, прежде чем объявлять о создании своей партии, Парагоне намерен провести встречу с лидером партии "Brexit" Найджелом Фараджем в Лондоне. Как считает издание, Парагоне решил сыграть на настроениях евроскептиков, которые обвиняют альянс в экономических проблемах страны: по их мнению, их вызывают, например, проблемы с мигрантами.

В то же время, как пишет издание, заявления Парагоне об "Italexit" выглядит неудачными на фоне того, что 21 июля ЕС решил запустить Фонд экономического восстановления. На него выделят 750 миллиардов евро.

Как ранее писал Главред, внешние границы государств, которые входят в Европейский союз (закрытые около трех месяцев по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19), открыли с 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее представители Европейской комиссии выпустили рекомендации по открытию внутренних границ ЕС (которые были заблокированы после начала пандемии китайского коронавируса).

Кроме того, в документе указывается, что санитарные кордоны необходимо отменять ‒ в первую очередь, для граждан стран, которые входят в Европейский союз.

Евросоюз Новости Италии
Сейчас вы просматриваете новость «"Устали от шантажа": еще одна страна хочет выйти из Евросоюза». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День сони и Дозоры: какой сегодня праздник 27 июля, приметы, именины
26 июля, воскресенье
23:58
"Устали от шантажа": еще одна страна хочет выйти из Евросоюза
23:32
Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы Видео
23:02
"Достанут даже в Антарктиде": в Госдуме России открыто угрожают Зеленскому
22:54
Военные чиновники в окопах и огонь на поражение: в ВСУ показали, как готовятся к перемирию Видео
22:29
"Нужно уменьшить насилие": Британия обратилась к Путину накануне перемирия
22:04
Засекли на горячем: Кличко поведал, как боролся с граффитчиками
21:56
Миротворцы на Донбассе: эксперт объяснил, почему Украина пошла на такой шаг
21:28
В СНБО бьют тревогу: произошла масштабная утечка данных
21:24
Будет ли польза от вакцины против COVID-19: врач сделал неоднозначный прогноз
21:01
Вакцина от коронавируса: в Индии стартовали важные испытания
20:33
Гибель сына Сулейманова: Зеленский обратился с просьбой к Путину
20:33
Коронавирус в мире 26 июля взял новую высоту – 16 миллионов случаев заражения Видео
20:06
В Одессе объявлен режим ЧС: из танкера вновь течет нефть Видео
19:32
Нардеп Беленюк пошутил о неудачных попытках поднять танкер Delfi
19:27
"Серьезная угроза": Путину мерещится отказ Киева от Минских соглашений Видео
19:16
США в шаге от нанесения удара: детали переговоров Вашингтона и подрядчиков Северного потока-2
19:02
На Донбассе из-за обстрелов наемников Путина вспыхнул пожар, горят дома
18:36
Зеленского подловили во время утренней пробежки в Черновцах Видео
18:22
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным - о чем шла речь
18:06
Можно ли подцепить COVID-19 на пляжах и в бассейнах: в Минздраве предупредили украинцев
17:35
Провокации в ходе перемирия: в Генштабе ВСУ предупредил о жесткой ответке Видео
16:57
Врач рассказал, какие симптомы указывают на вероятное заражение COVID-19
16:56
"Лапал липкими руками": Шендерович влип в скандал с сексуальными домогательствами
16:46
"Драматический шаг": Волкер оценил шансы нападения России на Украину
16:36
"Я выбирал зло": на похоронах волонтера Кучапина озвучили предсмертную записку Видео
16:12
Чего ждать от курса доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю
16:08
Украина готова подписать новое соглашение с ЕС: Шмыгаль назвал инициативу Киева
15:30
"Штурм и множество жертв": эксперт оценил спецоперацию в Луцке Видео
15:24
Парень закатал котенка в банку и снял это на видео - его уже пытаются найти Видео
15:15
На Донбасс прибыли миротворцы ООН: в ООС сделали важное заявление
14:58
"Раскочегарит до +36°": украинцев предупредили о надвигающейся жаре Видео
14:38
Врач объяснил, почему люди по-разному болеют коронавирусом
14:31
Боевикам "ДНР" приказали полностью прекратить огонь - росСМИ Видео
14:24
Гибель 3-летнего сына Сулейманова: появились подробности трагедии
13:57
Десятки заболевших: в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса Видео
13:49
На Полтавщине разгорелся скандал из-за загадочной смерти женщины от COVID-19
13:00
Тиски карантина: в Минздраве рассказали, каким областям не светит ослабление Видео
12:58
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июля: козни недругов и помощь высших сил
12:51
Новый препарат от коронавируса: в Минздраве обновили протокол лечения COVID-19 Видео
12:44
В Крыму нашли тело 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова Видео
12:20
"Давай по*су туда": в Николаеве подростки надругались над Вечным огнем Видео
12:08
Вирус не уханьский: новое исследование опровергло китайские корни коронавируса Видео
11:49
"Псина, черт, клоун": Милевский набросился на Бойко из-за Луческу Видео
11:28
Тесты на коронавирус дают сбой: в Минздраве объяснили, в чем подвох Видео
11:21
Врач рассказала, как не заразиться COVID-19 на курорте
11:19
Украина превратилась в поле битвы между лоббистами мнение
11:13
Вспышка бубонной чумы у границ России: власти Монголии ввели карантин Видео
10:50
Коронавирус в Киеве 26 июля: стала известна свежая статистика
10:19
Спектакль или теракт: Кравчук оценил захват заложников в Луцке
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять