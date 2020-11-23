Израиль прекращает импорт украинской кока-колы из-за плохого качества

Украинская кока-кола в бутылках исчезнет из продажи в Израиле / Фото: depositphotos.com

В Израиле крупнейшая розничная сеть розничной торговли Rami Levy прекращает продажи и импорт из Украины кока-колы в 1,5-литровой таре из-за низкой оценки потребителями ее качества.

"Мы прекратим заказывать 1,5-литровые бутылки украинской кока-колы. Пока что в магазинах есть товарный запас, но в дальнейшем мы не будем заказывать этот напиток в крупной таре", – цитирует издание Вести Израиль замдиректора сети Йоси Сабато.

По словам руководителя, Rami Levy продолжит продавать украинскую кока-колу в жестяной таре 0,33 л.

Сеть отказывается от импортируемой из Украины кока-колы из-за частых жалоб покупателей на то, что по вкусовым качествам украинский напиток уступает кока-коле израильского производства.

Ранее поставщики делали ставку на то, что украинский продукт является более дешевым, однако впоследствии это посчитали недостатком, а не достоинством. Также Coca Cola Israel начала серию промоакций, чтобы защитить свою позицию на данном сегменте рынка.

Читайте такжеБизнес на карантине: Зеленский заговорил об экспорте медицинских масок"Кока-колу ставят на стол, когда приходят гости и кому-то может не понравится, что хозяева вместо израильской газировки купили импортную, подешевле", – пишут Вести.

Печально, что в данной ситуации украинский язык на этикетке маркером некачественного напитка.

Параллельный импорт кока-колы – явление не новое, ему уже несколько лет. Но лишь, когда мы начали продавать украинскую кока-колу, рынок по-настоящему зашевелился, местный производитель сбросил цены. В выигрыше остался покупатель. Именно за это мы и боролись", – резюмировал Йоси Сабато.