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К бывшему адвокату Трампа нагрянули с обысками из-за дел в Украине

28 апреля 2021, 20:41

Как сообщает The New York Times, в ходе расследования прокуратура изучала возможные бизнесовые дела Джулиани в Украине.

Дональд Трамп
У адвоката Трампа прошли обыски / Фото Reuters

В квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани состоялся обыск в рамках уголовного расследования его действий в Украине. Следователи изъяли принадлежащие Джулиани электронные устройства, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники

"Расследование в отношении Джулиани выросло из дела против уроженцев Советского Союза (Льва Парнаса и Игоря Фрумана, - ред.), которые помогали в его миссии в Украине - добыть компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне Хантере, который входил в совет директоров украинской энергетической компании", - пишет издание.

Как сообщает The New York Times, в ходе расследования прокуратура изучала возможные бизнесовые дела Джулиани в Украине, а также его причастность к отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович.

"Прокуратура выясняла, работал ли Джулиани только на Трампа, или же и на украинских чиновников или бизнесменов, которые хотели увольнения посла (Йованович, - ред.) по своим собственным причинам", - говорится в материале.

По информации The New York Times, прокуратура и ФБР долгое время хотели получить доступ к телефонам Джулиани, во время президентства Дональда Трампа необходимый ордер так и не был выдан.

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Также сообщается, что изучались и связи Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Экс-глава Генпрокуратуры помогал Джулиани в его миссии по поиску компромата на семью Байденов, а также продвигал идею с увольнением Мари Йованович, отмечает The New York Times.

"Среди прочего, прокуратура изучила разговоры Джулиани на предмет получения сотен тысяч долларов от Луценко, в явно несвязанном (с историей вокруг Байденов, - ред.) консалтинговом бизнесе, в результате чего был составлен проект соглашения о выплате гонорара, который так и не был реализован", - пишет The New York Times.

По словам самого Джулиани, эта сделка предполагала его помощь украинской власти в поиске украденных и выведенных из Украины денег.

"Хотя ордер на обыск не является явным обвинением в противоправных действиях в адрес Джулиани, он показывает, что расследование вступило в новую активную фазу", - резюмирует американское издание.

Расследование против Хантера Байдена – о чем сообщалось ранее:

  • Расследование было начато еще в 2018 году - за год до того, как отец Хантера - Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных сделках и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане.
  • 10 декабря стало известно, что Министерство юстиции США заинтересовалось бизнесом Хантера Байдена в Китае. Предметом расследования стали возможные налоговые преступления сына избранного президента США Джо Байдена.
  • Хантер Байден в 2014 -2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.
  • Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работа в фирме Burisma.
  • В октябре американская газета New York Post опубликовала компрометирующие Хантера Байдена материалы. Они были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской.

новости США Дональд Трамп новости Украины
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