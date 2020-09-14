Кабмин разрешил въезд в Украину новой категории иностранцев: стала известно, почему

Запрет на въезд в страну иностранных граждан (который ввели в условиях коронавирусного карантина) был ослаблен.
По причине осенних местных выборов-2020 Кабинет министров Украины разрешил въезд еще одной категории иностранных граждан ‒ официальных наблюдателей от международных институций и организаций.
Об этом говорится в сообщении на официальном правительственном портале.
В тексте сообщается, что в понедельник, 14 сентября, на внеочередном заседании Кабинета министров был дополнен перечень лиц, которым разрешается въезд на территорию Украины на время действия коронавирусного карантина.
Границы будут открыты для официальных наблюдателей из других стран и международных организаций на время избирательного процесса и местных выборов в Украине.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Представители Государственного агентства развития туризма заявляли - в Украине пересмотрят постановление о запрете на въезд на территорию страны для иностранцев. Правительству предложили разрешить въезд в Украину людей из стран "зеленой зоны", которые прибывают с туристической целью.
- До того с 28 августа 2020 года на месяц иностранным гражданам (кроме нескольких категорий-исключений) на внеочередном заседании Кабинета министров был официально запрещен въезд в Украину.
Автор: Дмитрий Видоменко