Кабмин разрешил въезд в Украину новой категории иностранцев: стала известно, почему

Кабмин разрешил въезд в Украину новой категории иностранцев / УНИАН

По причине осенних местных выборов-2020 Кабинет министров Украины разрешил въезд еще одной категории иностранных граждан ‒ официальных наблюдателей от международных институций и организаций.

Об этом говорится в сообщении на официальном правительственном портале.

В тексте сообщается, что в понедельник, 14 сентября, на внеочередном заседании Кабинета министров был дополнен перечень лиц, которым разрешается въезд на территорию Украины на время действия коронавирусного карантина.

Границы будут открыты для официальных наблюдателей из других стран и международных организаций на время избирательного процесса и местных выборов в Украине.

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