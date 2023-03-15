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Кадыров хочет передать власть сыну: Маломуж рассказал, когда чеченский диктатор пойдет на пенсию

15 марта 2023, 15:41
Младший Кадыров жесткой модели правления уже не создаст, уверен генерал армии Украины.
Сын Кадырова, Путин, Кадыров
Маломуж рассказал, когда Кадыров лишиться власти / скриншот YouTube

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров рассматривает своего сына как преемника, но сейчас он Чечни не удержит, считает экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он отметил, что передать власть сегодня 17-летнему сыну будет означать фактическую потерю контроля.

"Все будет решаться по результатам завершения войны в Украине. Младший Кадыров такой жесткой модели уже не создаст, для этого у него нет ни сил, ни авторитета, ни образа жесткого тирана. Поэтому с ним может быть совсем другая история Чечни, когда там появятся и межклановая борьба, и более активная оппозиция", - пояснил Маломуж.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

По его словам, передача власти может произойти уже после войны с учетом всех факторов, в частности объявления независимости Чечни в случае распада России.

"Или же в случае сохранения путинского режима Кадыров формально может передать власть сыну за 3-5 лет, а сам будет контролировать процесс, пока не будут получены гарантии существования режима Кадырова-младшего", - подытожил эксперт.

Болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отмечал, что Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. Невзлин рассказал, что на лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Позже Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

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Автор: Сергей Кущ
Рамзан Кадыров Николай Маломуж
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