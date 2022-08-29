Как контрнаступление ВСУ повлияло на боеспособность россиян: ответ Белого дома

В Белом доме оценили ситуацию на Херсонщине / WhiteHouse.gov

Россияне вынуждены были срочно перебрасывать своих солдат и военную технику на юг нашей страны из-за угрозы контрнаступления украинских военных. Это очень ослабила военные возможности врага, говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби,

"Россияне были вынуждены стягивать ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут перейти в наступление на юге. И поэтому им пришлось сократить некоторые подразделения в определенных районах на Донбассе, чтобы ответить на то, что, по их мнению, было надвигающейся угрозой контрнаступления", - заявил Кирби во время своего заявления, которое приводит СNN.

По словам американского чиновника, у РФ сейчас серьезные проблемы с резервами.

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Военное руководство пытается усилить вербовку и заставляет своих призывников и контрактников служить дольше положенного срока. В то же время сообщения о потенциальном контрнаступлении ВСУ "усугубляют проблему".

По словам Кирби, переход в контрнаступление для украинцев не является чем-то абсолютно новым. Однако он отказался как-либо комментировать контрнаступление украинских военных, которое началось сегодня в Херсонской области.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

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