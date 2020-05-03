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Операции не было: всплыли новые подробности о состоянии Ким Чен Ына

3 мая 2020, 22:00

В СМИ появилась информация о том, что никакой операции на сердце у вождя Северной Кореи не было.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын не переносил никаких операций / Reuters

Ким Чен Ын умер, 25 апреля сообщили авторитетные СМИ. А потом заговорили о том, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце. Но официально власти Северной Кореи ни смерть своего лидера, ни его болезнь не подтвердили.

Сегодня в Южной Корее сообщили, что во время длительного отсутствия на публике с 11 апреля, вождь Северной Кореи не подвергался операциям и любым другим медпроцедурам. Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил анонимный источник в канцелярии президента страны, передает Politiko.

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Представитель канцелярии, комментируя сообщения прессы о проблемах диктатора со здоровьем, отметил, что в Южной Корее этому не верят.

"В канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности", – заявил журналистам высокопоставленный чиновник Южной Кореи.

При этом он отказался раскрыть факты, на основании которых было вынесено это решение.

Ким Чен Ын умер

Напомним, ранее сообщалось, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

Хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".

Также Главред писал, что 2 мая информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.

Ким Чен Ын Северная Корея операция
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