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Китай "нарывается на санкции": когда Пекин может пойти на уступки – мнение

Алексей Тесля
18 мая 2024, 01:30
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Внутриполитическая турбулентность в Китае хоть и возможна, но маловероятна, считает Виталий Кулик.
Кулик
/ Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Facebook/vitalii.kulik

Контракты Китая с РФ на поставки товаров двойного назначения вполне могут подпадать под санкционные ограничения, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Без государственных компаний эти поставки невозможны, потому что Китай не имеет возможности вести свободную торговлю компаниями, если речь заходит о чувствительных секторах двойного назначения", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что если Китай соглашается на это, то он должен понимать, что "нарывается на санкции не только со стороны США, но и ЕС", что может побудить его к контролируемым объемам этих поставок, которые бы не переходили разумные пределы.

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"Как это будет дальше, то есть будут ли проконтролированы поставки, а самоограничения Китая реализованы и выдержаны - покажет время. Потому что и в Британии, и в Германии впереди выборы. Китайцы это знают, и для них нет угрозы смены политического режима", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник отметил, что внутриполитическая турбулентность в Китае хоть и возможна, но маловероятна. Следовательно, как только изменится власть в этих двух странах, тогда же возможен и пересмотр поведения Пекина в отношении европейцев.

"Если их курс в войне в отношении России не подвергнется существенной корректировке, соответственно, тогда договоренности будут работать и расширяться. Поэтому здесь я вижу больше тактических договоренностей, которые больше влияют на сохранение позиций Китая. В первую очередь - на европейских рынках. Си Цзиньпин защищает свое присутствие в Европе и готов к тактическим уступкам, но не более", - добавил Кулик.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин заявил, что он поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине. При этом глава Кремля заявил, якобы Пекин "понимает конфликт и что за ним стоит".

Напомним, историк и военный эксперт Михаил Жирохов спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина. Жирохов отметил, что визит Путина в Китай имеет такую же важность, как любой другой визит президента в Вашингтон.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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