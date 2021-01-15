Когда Сенат рассмотрит вопрос импичмента Трампа: СМИ назвали время "Ч"

Палата представителей Конгресса США уже объявила недоверие действующему американскому президенту.
Сенат США может начать рассмотрение импичмента 45-му президенту США, республиканцу Дональду Трампу в день инаугурации избранного президента, члена Демократической партии Джо Байдена.
Как пишет издание Politico, рассмотрение может начаться через час после того, как Байден будет приведен к присяге.
Инаугурация Байдена назначена на 20 января в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). При этом рассмотрение вопроса об импичменте Трампу по статье "подстрекательство к мятежу" может быть назначено на 13:00.
"Суд над Трампом по обвинению в "подстрекательстве к восстанию" начнется в 13:00 20 января - всего через час после того, как Байден будет приведен к присяге, и Трамп станет бывшим президентом, при условии, что статьи поступят к 19 января", - говорится в сообщении.
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Импичмент Трампа – последние новости:
- 13 января Палата представителей Конгресса США объявила импичмент действующему американскому президенту Дональду Трампу. Это уже второй импичмент Трампу за его каденцию.
- В этот раз Трампа обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, попытка которого произошла 6 января.
- В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.
- Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса, и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.
- Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.
- Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента. О решении Палаты представителей Конгресса в видеообращении главы Белого дома к американцам нет ни слова.
Импичмент в США
Президенту США, а также другим федеральным служащим, может быть объявлен импичмент, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". Об этом говорится в разделе IV статьи II Конституции США, передает Википедия.
Импичмент предусматривает отстранение от должности. Кроме того Сенат может назначить наказание, касающееся запрета на занятие должностей на федеральной службе США (включая даже неоплачиваемые почётные должности).
Исключительное право выдвигать обвинение имеет Палата представителей. Сначала происходит голосование, по результатам которого вопрос передается на рассмотрение юридического комитета – тут проводится расследование обвинений. Если основания для импичмента обнаружены, готовится фактическое обвинительное заключение. Его направляют на рассмотрение Палаты представителей. Для его утверждения требуется простое большинство голосов.
Следующим шагом должно стать утверждение импичмента в верхней палате Конгресса — Сенате. На этой стадии процедура превращается в судебный процесс: Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).
За всю историю Америки лишь три президента были представлены к импичменту Палатой представителей:
Эндрю Джонсон в 1868 был (дело о незаконной отставке военного министра);
Билл Клинтон в 1998-1999 гг. (дело о лжесвидетельстве и препятствии правосудию в связи с историей Моники Левински);
Дональд Трамп – дважды: 2019-2020 гг. (дело о злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию) и в 2021 году (дело о подстрекательстве к мятежу).
В первых трёх случаях президенты были оправданы и сохранили свои должности, последнее дело Сенат пока не рассмотрел.