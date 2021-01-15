Когда Сенат рассмотрит вопрос импичмента Трампа: СМИ назвали время "Ч"

Дональд Трамп / Фото Reuters

Сенат США может начать рассмотрение импичмента 45-му президенту США, республиканцу Дональду Трампу в день инаугурации избранного президента, члена Демократической партии Джо Байдена.

Как пишет издание Politico, рассмотрение может начаться через час после того, как Байден будет приведен к присяге.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). При этом рассмотрение вопроса об импичменте Трампу по статье "подстрекательство к мятежу" может быть назначено на 13:00.

"Суд над Трампом по обвинению в "подстрекательстве к восстанию" начнется в 13:00 20 января - всего через час после того, как Байден будет приведен к присяге, и Трамп станет бывшим президентом, при условии, что статьи поступят к 19 января", - говорится в сообщении.

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Импичмент Трампа – последние новости:

13 января Палата представителей Конгресса США объявила импичмент действующему американскому президенту Дональду Трампу. Это уже второй импичмент Трампу за его каденцию.

В этот раз Трампа обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, попытка которого произошла 6 января.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса, и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента. О решении Палаты представителей Конгресса в видеообращении главы Белого дома к американцам нет ни слова.