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Коронавирус в мире: названы лидеры по числу активных случаев

В США более 1,5 млн активных случаев Covid-19.

3 июля 2020, 15:38
В мире по числу активных случаев Covid-19 лидируют Французская Гвиана, США и Панама – Коронавирус статистика 3 июля
В мире по количеству активных случаев коронавируса лидируют Французская Гвиана, США и Панама / Reuters

В мире по состоянию на пятницу, 3 июля, больше всего активных случаев заболевания китайским коронавирусом Covid-19 зафиксировано во Французской Гвиане, в США и в Панаме.

Во Французской Гвиане 2 тысячи 748 активных случаев коронавируса, показатель на 100 тысяч населения – 920,2, сообщили в Минздраве Украины.

По его данным, в США 1 млн 514 тысяч 613 активных случаев заболевания (показатель – 457,6), а в Панаме – 18 тысяч 125 случаев (показатель – 420,1).

В Минздраве добавили, что в Украине 24 тысячи 993 активных случая Covid-19, а показатель на 100 тысяч населения составляет 59,7.

/ moz.gov.ua

По данным центра Джона Хопкинса, в мире по количеству случаев коронавируса лидируют США, Бразилия и Россия. В США нашли 2 млн 739 тысяч 879 зараженных, в Бразилии – 1 млн 496 тысяч 858, а в РФ – 666 тысяч 941 инфицированного.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 июля число активных больных коронавирусом составляло 24 тысячи 650 человек. Больше всего активных больных на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и в Ровенской областях.

коронавирус статистика Минздрав
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