В США бьют тревогу из-за COVID-19: американцев предупредили об опасности

В США ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной / УНИАН

Если в ряде американских штатов сохранится нынешняя тенденция заболеваемости COVID-19, то уже в скором будущем в США будут фиксировать по 100 тысяч прецедентов заражения коронавирусом в день.

Об этом заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Америки Энтони Фаучи, сообщает CNN.

По его словам, прогноз относительно количества заражений и летальных исходов от COVID-19 сделать сложно. Сейчас в стране наблюдается более 40 тысяч заражений в день. Если ситуация не улучшится, то в Штатах будут фиксировать до 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

"Я гарантирую вам это, потому что, когда у вас есть вспышка в одной части страны, хотя в других частях страны люди чувствуют себя хорошо, они уязвимы", - заявил Фаучи, отметив, что ситуация выглядит очень тревожной.Читайте такжеМедики нашли животное, кровь которого поможет победить коронавирус

Также он высказался и о коллективном иммунитете, который может помочь преодолеть пандемию. Как утверждает Фаучи, пока неизвестно, как иммунитет может противостоять коронавирусу. От продолжительности его действия может зависеть частота обновления вакцины против COVID-19, которую еще должны изобрести.

Добавим, в США зафиксировано 10 402 906 заражений коронавирусной инфекцией. Штаты занимают первое место по заболеваемости COVID-19.

Ранее в США назвали три новых симптома, которые могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусной инфекцией.