УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США бьют тревогу из-за COVID-19: американцев предупредили об опасности

США могут столкнуться со 100 тысячами заражений COVID-19 в день.

1 июля 2020, 01:08
Флаг США
В США ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной / УНИАН

Если в ряде американских штатов сохранится нынешняя тенденция заболеваемости COVID-19, то уже в скором будущем в США будут фиксировать по 100 тысяч прецедентов заражения коронавирусом в день.

Об этом заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Америки Энтони Фаучи, сообщает CNN.

По его словам, прогноз относительно количества заражений и летальных исходов от COVID-19 сделать сложно. Сейчас в стране наблюдается более 40 тысяч заражений в день. Если ситуация не улучшится, то в Штатах будут фиксировать до 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

"Я гарантирую вам это, потому что, когда у вас есть вспышка в одной части страны, хотя в других частях страны люди чувствуют себя хорошо, они уязвимы", - заявил Фаучи, отметив, что ситуация выглядит очень тревожной.Читайте такжеМедики нашли животное, кровь которого поможет победить коронавирус

Также он высказался и о коллективном иммунитете, который может помочь преодолеть пандемию. Как утверждает Фаучи, пока неизвестно, как иммунитет может противостоять коронавирусу. От продолжительности его действия может зависеть частота обновления вакцины против COVID-19, которую еще должны изобрести.

Добавим, в США зафиксировано 10 402 906 заражений коронавирусной инфекцией. Штаты занимают первое место по заболеваемости COVID-19.

Ранее в США назвали три новых симптома, которые могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусной инфекцией.

США коронавирус Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «В США бьют тревогу из-за COVID-19: американцев предупредили об опасности». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:38
Ученые рассказали, полезно ли пить много кефира
01:08
В США бьют тревогу из-за COVID-19: американцев предупредили об опасности
00:54
"Есть Путин – нет России": оппозиционер сравнил путинизм с болотом
00:19
День архитектора и следователя 2020: какой сегодня праздник 1 июля Видео
30 июня, вторник
23:55
Клитина рассказала, как курила травку и ходила по секс-кварталам
23:27
Россияне в Испании жалуются на захват домов бездомными
23:25
В Минздраве назвали сферу, где в два раза упал уровень заболеваемости COVID-19
22:58
"Ситуация плачевная": Крым погибает от аномальной жары
22:34
Президент Чехии назвал девиз протестов в США расистским
22:33
Врач перечислила главные риски вакцины от китайского вируса
22:24
Кто и сколько зарабатывает в Украине: названа сумма средней зарплаты по стране
22:10
Коронавирус в Украине и мире на 30 июня: за сутки выявили 160 тысяч больных Видео
21:44
В Минздраве объяснили, почему в Украине могут закрыть курорты
21:34
Одиозный Кива пожаловался генпрокурору на Азов
21:31
"Спать с резиновой женщиной": эколог оценил последствия наводнения в Карпатах
21:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июля: разрушительные эмоции и жертва сплетен Видео
21:08
На людей всем плевать: в Луцке выстроилась очередь за тестами на коронавирус
20:43
Газпром заставили вернуть Польше деньги за дорогой газ: названа сумма
20:37
Где взять деньги: власти Черновцов подсчитали убытки от паводков
20:23
"Термин "качество детей" — не мой": нардеп Третьякова оправдалась за скандал Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять