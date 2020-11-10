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Кремль обнародовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху

10 ноября 2020, 11:13

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих.

Путин
У Путина опубликовали текст заявления по Нагорному Карабаху / Reuters

На сайте Кремля опубликовано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по перемирию в Нагорном Карабахе.

"Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В нем указано, что Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники", - сказано в сообщении.

В тексте договора сказано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации", - гласит один из пунктов заявления.

Читайте такжеРоссия отправила в Карабах 10 самолетов с миротворцами: чем они вооруженыВ то же время Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

"Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших", - отмечается в заявлении Путина, Пашиняна и Алиева.

Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

  • Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.
  • Тысячи протестующих ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику. Кроме того, возмущенная толпа избила спикера Арарата Мирзояна. На данный момент он находится в больнице.
  • Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение о перемирии. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
  • Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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