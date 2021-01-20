Леди Гага снялась в образе "Юлии Тимошенко" к инаугурации Байдена

Леди Гага / Reuters

Певица Леди Гага будет исполнять на Инаугурация Джо Байдена американский гимн, и показала один из снимков, сделанных в Капитолие. Но русскоговорящая часть Instagram уделила внимание фото не из-за торжественности момента. Они считают, что Леди Гага выбрала для церемонии необычный образ, который напомнил многим стиль главы ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

На фото она позирует на фоне купола Капитолия. На ней - белый жакет и белая маска. Однако внимание украинских пользователей соцсети привлекла прическа певицы. Она неожиданно попробовала косу вокруг головы - похожую косу носила Юлия Тимошенко во времена своего премьерства.

Леди Гага / Instagram

"Я молюсь, чтобы "завтра" был мирным днем для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха. День, когда мы мечтаем о радостях нашей страны. Ненасильственный сон, сон, обеспечивающий безопасность нашей души. Любовь из Капитолия", - подписала она свое фото.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Американцы же в образе Леди Гаги увидели нового Папу Римского, о чем поспешили высказаться.

Напомним, 20 января, в Вашингтоне будет приведен к присяге новый президент США Джозеф Байден.