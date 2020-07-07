Лидер BLM назвала белых недочеловеками с генетическими эффектами

Юсра Хогали / The Postmillennial

Одна из основателей движения Black Lives Matter в Торонто Юсра Хогали поделилась своим видением мира и проблемой расизма в Северной Америке.

В своем твиттере она отметила, что белые люди являются "недочеловеками" с "рецессивными генетическими дефектами":

"Белые люди - это рецессивные генетические дефекты. Это факт. Белые гены нуждаются в превосходстве белых, как механизме защиты своего выживания как народа, потому что все, что они могут сделать, это произвести себя."

Читайте такжеВ США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белыхХогали отметила, что у белых людей "более высокая концентрация ингибиторов ферментов", которые подавляют выработку меланина, добавляя, что меланин важен для целого ряда вещей, таких как крепкие кости, интеллект, зрение и слух.

"Белая кожа – это ненормальность, свойственная недочеловеку. Все фенотипы существуют в семье черных народов, а белые люди - генетический дефект черноты. Черные просто при помощи своих доминирующих генов могли бы буквально смести с лица земли белую расу, будь у нас такая возможность", - выразила свою точку зрения Хогали.

Ее сообщения стали вирусными, после того, как ими поделился ученый Джеймс Линдсей.

"Очаровательное послание главы BLM Торонто, которая была отмечена (несколько лет назад) городом Онтарио за образцовое лидерство", - сыронизировал Линдсей. Пользователи в Сети нашли и другие высказывания активистки - в одном из них она просит Аллаха дать ей сил "не убить всех мужчин и белых ребят вокруг сегодня"

Читайте такжеСимвол расизма: в США призвали уничтожить все изображения с "белым Иисусом"После того, как его раскритиковали за твит, Хогали ответила, что не является государственным чиновником.

"Я не полицейский. Государство не доверяет мне оружие для насилия. Я никогда не участвовала в массовых нападениях. Все, что я сделала, это использовала оборот, риторический прием, чтобы выразить свое разочарование и осмелилась быть человеком, призывающим к справедливости", - отметила лидер движения Black Lives Matter в Торонто.