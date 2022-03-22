"Лукашенко готовит вторжение в Украину": в Беларуси запустили массовый антивоенный флешмоб

В Беларуси призывают сограждан не участвовать в войне России против Украины / Минобороны Беларуси

В Беларуси начали массовый флешмоб против участия армии в войне РФ против Украины. Листовки с призывом "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России" расклеиваются во дворах, подъездах и на досках объявлений. Белорусский непризнанный президент Александр Лукашенко уже дал приказ коммунальщикам срывать и уничтожать такие материалы. Об этом заявила политический эксперт Светлана Кушнир.

На своей странице в социальной сети Facebook она пишет, что белорусов в листовках призывают не участвовать в войне Москвы против Украины и всячески избегать мобилизации. Лукашенко уже дал приказ уничтожать материалы, однако флешмбо уже запущен.

"Во дворах и подъездах, на досках объявлений беларусы расклеивают листовки: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России" с призывом любыми способами пытаться отказаться от мобилизации. Сябры говорят, что по Минску таких листовок - масса, а ваш тиранишка Лукашенко дает наказ коммунальщикам срывать и уничтожать их! Но что может сделать Рыгорович, если по всей Республике Беларусь начался массовый флешмоб против участия беларусов в войне на стороне РФ против Украины?" – отметила Кушнир.

Листовки в Беларуси против участия белорусов в войне РФ с Украиной / facebook.com/svitlana.kusnir

Листовки в Беларуси против участия белорусов в войне РФ с Украиной / facebook.com/svitlana.kusnir

По ее мнению, флешмоб может стать первым шагом к массовым протестам народа Беларуси против войны, которую ведет Россия против украинского государства.

"Прозревайте, сопротивляйтесь, отказываетесь участвовать в кровавом преступлении Путина! Жыве Беларусь! Пусть это будет первым шагом к массовым протестам с осуждением войны России против Украины!! Боритесь, не идите умирать, не идите убивать украинцев!" – обратилась Кушнир к соотечественникам.

Напомним, 20 марта в Генштабе ВСУ сделали заявление о том, что установлены признаки подготовки армии Беларуси к военной интервенции на территорию Украины. Украинское командование подчеркнуло, что подавляющее большинство белорусов против войны с Украиной, и если Лукашенко пойдет на такой шаг, он допустит большую ошибку.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что военного вторжения Беларуси в Украину исключать нельзя. По его словам, Путин настаивает, чтобы Лукашенко вступил в войну, однако непризнанный глава республики воевать пока не соглашается.