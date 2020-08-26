Лукашенко использует НАТО для оправдания насилия - Столтенберг

Столтенберг обвинил Лукашенко в манипуляциях / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко использует НАТО в качестве предлога для силового разгона демонстрантов, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом генеральный секретарь НАТО заявил во время выступления в Берлине, передает Reuters.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не наращивает силы вблизи границы с Беларусью.

"НАТО не наращивает силы в регионе, поэтому любая попытка режима в Беларуси использовать НАТО в качестве оправдания или предлога для разгона демонстрантов в своей собственной стране - это абсолютно неправильно и абсолютно неправомерно", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеИзбиения людей в Беларуси: у Лукашенко заявили о проверке силовиковНапомним, ранее действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - сказал Лукашенко.