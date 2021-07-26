Лукашенко может использовать войска РФ в Беларуси для шантажа Украины - Тихановская

Тихановская заявила, что Лукашенко может использовать войска РФ в Беларуси для шантажа Украины / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановськая считает, что Александр Лукашенко может использовать пребывание в стране войск России для шантажа соседних государств.

"Режим может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят. Угрозы могут быть самые разнообразные", - заявила Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Отмечается, что на прошлой неделе в Беларусь прибыли первые эшелоны с военными и бронетехникой из РФ для подготовки к учениям Запад-2021.

Целью маневров называют отработку "применения группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Тихановская считает, что Лукашенко может воспользоваться присутствием в Беларуси российских войск для достижения собственных целей.

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Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения очень серьезно испортились после того, как в августе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ряд обвинения в адрес Украины в том, что Киев якобы финансирует оппозицию республики.

В МИД Украины назвали такие заявления необоснованными и объявили о пересмотре дипломатических отношений с республикой Беларусь.

Официальный Киев наряду с Западом с 5 ноября 2020 года – с момента окончания каденции президента Лукашенко – не признает его легитимно избранным главой белорусского государства. Выборы президента Беларуси 9 августа прошлого года Украина и западный мир считают несостоявшимися.

26 мая 2021 года после инцидента с принудительной посадкой самолета рейса Ryanair, после чего в Минские были задержаны оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его девушка София Сапега, Киев принял решение о разрыве авиасообщения с Беларусью.

2 июля Лукашенко заявил, что он поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории.

Подробнее о ситуации на границе между Украиной и Беларусью смотрите в сюжете:

Впрочем, пограничники Украины заявили, что пункты пропуска на границе с Беларусью по-прежнему работают.

7 июля правительство Украины одобрило планы по введению официальным Киевом санкций в отношении Беларуси. Речь идет об ограничениях против лиц, которые причастны к подтасовке президентских выборов прошлого года и нарушениям прав человека.