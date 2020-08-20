Лукашенко обошелся России в 100 млрд долларов – Сикорский

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко создавал иллюзию сближения страны с Западом, а на самом деле хотел добиться от российского лидера Владимира Путина определенных экономических и политических уступок.

Такое мнение высказал в интервью Krytyka Polityczna бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Сообразительность Лукашенко нельзя отрицать, и он вел эту игру видимости сближения с Западом, чтобы добиться от Путина определенных экономических и политических уступок, до этого он вел себя достаточно эффективно. Я помню разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которому я сказал за несколько недель до выборов 2010 года, что, по нашим оценкам, Лукашенко обошелся России в 100 миллиардов долларов в виде открытых и скрытых субсидий. На что Лавров ответил: "Лишь бы столько!", - рассказал Сикорский.

Читайте такжеБелорусы доживают последние сытые дни, впереди крах экономики и нищетаТаким образом, этот экономический провал Беларуси, который является результатом системы Лукашенко, имеет как положительные, так и отрицательные преимущества для России.

"Россия предпочла бы заплатить более низкую цену за сохранение зависимости Беларуси", - резюмировал Сикорский.

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко удержит власть в своих руках несмотря на то, что по всей стране прошла волна протестов.