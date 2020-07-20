УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко "плюнул в лицо" Путину: жизнь будет недолговечна

Лидер белорусов предостерег Россию из-за возможной агрессии.

20 июля 2020, 19:02
Лукашенко
Лукашенко предостерег РФ по поводу возможной агрессии / УНИАН

Лидер белорусов Александр Лукашенко, который ранее поведал о своем самом большом страхе, на сей раз предостерег Россию от агрессии.

Об этом он сказал во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, которая состоялись в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Минске 17 июля.

Перед переговорами они сделали небольшое заявление для СМИ. И президент Беларуси был довольно категоричен в высказываниях. Он призвал Кремль "на равноправной основе" решать вопрос о создании "Союзного государства".

"Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго. Ну и потом, времена изменились. Сегодня ж невозможно захватить, как в Средние века, какую-то страну и подчинить на 100 - 150 лет", - заявил Лукашенко.

Читайте такжеУ Лукашенко нет денег, дома и машины: опубликована декларация президента Беларуси

Он напомнил Москве, что ей хватает и своих земель. Выступил Лукашенко и с угрозой. Он предостерег Кремль от попыток военным путем присоединить к себе Беларусь.

"Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны такими… Понятиями, я думаю, жизнь его (будет) недолговечна", - добавил Лукашенко.

Он уточнил, что данный вопрос, а также "странные вещи", которые происходят в Беларуси, намерен обсудить с Мишустиным с глазу на глаз.

Как ранее писал Главред, в четверг, 16 июля, кандадидаты- оппозиционеры к действующему президенту - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах.

Михаил Мишустин Александр Лукашенко новости Беларуси новости России конфликт угроза агресси
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко "плюнул в лицо" Путину: жизнь будет недолговечна». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

19:03
Шоппинг и секс: 6 упражнений для тех, кто не любит тренировки
19:02
Лукашенко "плюнул в лицо" Путину: жизнь будет недолговечна
18:56
В Оксфорде обрадовали результатом вакцины от Covid-19
18:54
Стало известно, когда будет суд по делу Михаила Ефремова
18:50
Ревизор с Панковой 2020 - что показали в первом выпуске 20-07-2020 Видео
18:28
На 6 грн в день: появились фото, как кормят пациентов с COVID-19 в больницах Украины Видео
18:16
Под Днепром грузовик Нацгвардии столкнулся с Daewoo, есть погибшие Фото Видео
17:57
Чехия и Египет: появился обновленный список стран, после которых не нужна самоизоляция Видео
17:54
Как убрать мышечную массу - топ 7 способов от Аллы Костромичевой
17:32
На пляже Азовского моря бабушка выгуливала внука на поводке: курьезное видео Видео
17:24
Псориаз: причины, провоцирующие факторы и лечение
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 131 и 132 серии 20-07-2020 Видео
17:04
Какие регионы Украины ждет новый удар COVID-19: тревожный прогноз ученых
17:00
Главным трендом лета стали эти непревзойденные костюмы с шортами - фото Фото
16:52
Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков
16:48
Похудение для тех, кто ненавидит бег: назван интересный способ
16:28
Избивали ногами и руками: в центре Киева жестоко отметелили мужчину Видео
16:19
Упала в шахту: в Харькове трагически погибла фотограф
16:15
Трилогию о Рике Граймсе снимают в условиях карантина
15:46
В России умер самый известный ведущий Прогноза погоды Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять