Лукашенко "плюнул в лицо" Путину: жизнь будет недолговечна

Лукашенко предостерег РФ по поводу возможной агрессии / УНИАН

Лидер белорусов Александр Лукашенко, который ранее поведал о своем самом большом страхе, на сей раз предостерег Россию от агрессии.

Об этом он сказал во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, которая состоялись в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Минске 17 июля.

Перед переговорами они сделали небольшое заявление для СМИ. И президент Беларуси был довольно категоричен в высказываниях. Он призвал Кремль "на равноправной основе" решать вопрос о создании "Союзного государства".

"Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго. Ну и потом, времена изменились. Сегодня ж невозможно захватить, как в Средние века, какую-то страну и подчинить на 100 - 150 лет", - заявил Лукашенко.

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Он напомнил Москве, что ей хватает и своих земель. Выступил Лукашенко и с угрозой. Он предостерег Кремль от попыток военным путем присоединить к себе Беларусь.

"Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны такими… Понятиями, я думаю, жизнь его (будет) недолговечна", - добавил Лукашенко.

Он уточнил, что данный вопрос, а также "странные вещи", которые происходят в Беларуси, намерен обсудить с Мишустиным с глазу на глаз.

Как ранее писал Главред, в четверг, 16 июля, кандадидаты- оппозиционеры к действующему президенту - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах.