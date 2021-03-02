Лукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией

Беларусь и Россия по ряду направлений находятся на одном уровне - Лукашенко / Reuters

Ситуация на мировой политической арене сегодня не располагает к объединению России и Беларуси в рамках единого государства. Работа в этом направлении обречена на провал и лишена всякого смысла, сказал глава Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

По его словам, сегодня из-за геополитической обстановки нельзя говорить о вхождении Беларуси в состав России. Минск не нуждается в таких политических изменениях.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно", - считает Лукашенко.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России

Также он отметил, что Беларуси выгоднее оставаться суверенным и независимым государством, так как при таких условиях можно построить более эффективные отношения с Россией.

"Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - добавил Лукашенко, подчеркнув, что по некоторым направлениям Минск и Москва сегодня находятся на одном уровне развития.

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