Лукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией

Беларуси выгодно оставаться суверенным и независимым государством, считает Александр Лукашенко.
Ситуация на мировой политической арене сегодня не располагает к объединению России и Беларуси в рамках единого государства. Работа в этом направлении обречена на провал и лишена всякого смысла, сказал глава Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.
По его словам, сегодня из-за геополитической обстановки нельзя говорить о вхождении Беларуси в состав России. Минск не нуждается в таких политических изменениях.
"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно", - считает Лукашенко.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России
Также он отметил, что Беларуси выгоднее оставаться суверенным и независимым государством, так как при таких условиях можно построить более эффективные отношения с Россией.
"Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - добавил Лукашенко, подчеркнув, что по некоторым направлениям Минск и Москва сегодня находятся на одном уровне развития.
Сотрудничество России и Беларуси
- Белорусский президент Александр Лукашенко 11 февраля во время выступления на Всебелорусском народном собрании заявил о том, что Беларусь не заинтересована в изменении формата сотрудничества с Россией в рамках Союзного государства. Республику устраивает механизм, при котором государство Беларусь останется суверенным и независимым.
- Позже глава РБ Лукашенко поручил изучить ситуацию с возможным внесением в Конституцию республики изменений, которые предполагают отказ Беларуси от нейтрального статуса.
- 23 февраля в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко, в ходе которых глава белорусской республики объявил о том, что процесс интеграции двух государств близится к завершению.