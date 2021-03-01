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Лукашенко загнан в угол и вынужден сдать Беларусь Путину – журналист

1 марта 2021, 05:43

Экономика Беларуси не может обеспечить потребности государства, поэтому Лукашенко вынужден просить денег у России, считает Иван Яковина.

Лукашенко
Лукашенко критически важен кредит от Москвы, иначе его режим в Беларуси ждет крах – журналист / Reuters

На переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко наверняка шла речь о предоставлении Минску кредита в размере 3,5$ млрд. Лукашенко критически нуждается в финансировании из Москвы, так как без этих денег его режим ожидает крушение. Политик оказался в сложной ситуации, так как в обмен на деньги Путин будет лоббировать внесение изменений в Конституцию республики, которые включают частичную утрату суверенитета белорусского государства, сказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.

По его словам, экономика Беларуси самостоятельно не может обеспечить жизнедеятельность государства и режима Александра Лукашенко. Поэтому в кризисные моменты Минск остро нуждается в дополнительном финансировании.

"Я считаю, что они говорили о выделении Беларуси 3,5 млрд долларов кредита, поскольку белорусская экономика сама себя неспособна поддерживать, и как только там заканчиваются деньги, наступает риск падения режима Лукашенко. Поэтому для Лукашенко критически важно получать финансирование из Москвы", - считает Яковина.

Как полагает журналист, в обмен на предоставление денежных средств Владимир Путин потребует от Александра Лукашенко внесения изменений в Конституцию, предусматривающих передачу определенных государственных функций на уровень Союзного государства России и Беларуси.

"В обмен на это, скорее всего, Путин требует включения в новую Конституцию Беларуси положений о частичной потере суверенитета этой страны, то есть о некотором подчинении тех или иных функций наднациональным органам, органам так называемого союзного государства", - добавил он.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России

Также Яковина подчеркнул, что сейчас белорусский глава государства Александр Лукашенко оказался фактически загнан в угол. Он стал токсичным для Запада и может договариваться только с Россией, тогда как Москва будет настаивать на реализации своих политических интересов.

"Путину выгодно, чтобы у Лукашенко вообще не было бы, куда бежать. Но сейчас Лукашенко демонстрирует, что он вроде как справился с протестами. Думаю, Путин его все равно дожмет и заставит подписать", - подчеркнул Иван Яковина.

Отношения России и Беларуси

  • Глава Беларуси Александр Лукашенко во время своего выступления в ходе Всебелорусского народного собрания 11 февраля заявил, что Минск не планирует пересматривать сотрудничество с Москвой в формате Союзного государства. Беларусь устраивает нынешний механизм, который предусматривает сохранение суверенитета двух государств.
  • Позже Лукашенко поручил белорусским властям рассмотреть возможность внесения изменений в Конституцию Беларуси, которые предполагают отказ государства от нейтрального статуса.
  • Переговоры Путина и Лукашенко прошли 23 февраля в Сочи. В ходе дискуссии стороны договорились о дальнейшей интеграции России и Беларуси. По словам Лукашенко, осталось выполнить 6-7 дорожных карт из 33, ранее предусмотренных соглашениями.

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