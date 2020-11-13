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Лукашенко сделал жесткое заявление о выборах президента и передаче власти

13 ноября 2020, 17:20

Лукашенко утверждает, что преемника его режима в Беларуси не будет.

Лукашенко
Никакого транзита власти в Беларуси не будет - Лукашенко / Reuters

В Беларуси не планируют реализовывать сценарий передачи власти и поиска преемника для Александра Лукашенко. Президента страны будут выбирать на выборах.

Об этом заявил белорусский глава государства Александр Лукашенко в пятницу, 13 ноября, сообщает российское информагентство РИА Новости.

Глава республики Беларусь утверждает, что судьбу страны будет решать белорусский народ.

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - сказал Лукашенко.Читайте такжеТихановская объявила о новом плане свержения Лукашенко

Выборы президента Беларуси

  • Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По данным белорусского ЦИК, победу в них одержал Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов избирателей. Второе место заняла оппозиционный политик Светлана Тихановская – 10,1% голосов.
  • Его победу не признала значительная часть белорусского общества. В Беларуси третий месяц продолжаются протесты, которые проходят по выходным. В некоторых акциях принимают участие более 100 000 человек. Протесты сопровождаются чрезмерным применением насилия и жестокости против активистов.
  • Запад не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси и считает, что выборы главы государства прошли в условиях массовых фальсификаций.
  • 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил на пост президента Беларуси. Он бессменно правит страной уже более 26 лет.
  • Европейские государства ввели ряд санкций против режима Лукашенко. 3 ноября в Евросоюзе утвердили ограничения в отношении лично Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко новости Беларуси
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