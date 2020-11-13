Лукашенко сделал жесткое заявление о выборах президента и передаче власти

Никакого транзита власти в Беларуси не будет - Лукашенко / Reuters

В Беларуси не планируют реализовывать сценарий передачи власти и поиска преемника для Александра Лукашенко. Президента страны будут выбирать на выборах.

Об этом заявил белорусский глава государства Александр Лукашенко в пятницу, 13 ноября, сообщает российское информагентство РИА Новости.

Глава республики Беларусь утверждает, что судьбу страны будет решать белорусский народ.

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - сказал Лукашенко.Читайте такжеТихановская объявила о новом плане свержения Лукашенко

Выборы президента Беларуси