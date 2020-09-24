Лукашенко выдвинул новую претензию Украине и ответил на упреки в тайной инаугурации

Инаугурация Александра Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал упреки по поводу того, что состоявшаяся накануне его инаугурация была тайной.

На встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином он заявил о неконструктивной позиции, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси, сообщает БелТА.

"Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что по законам Беларуси об инаугурации не нужно предупреждать иностранные государства.

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"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - добавил он.