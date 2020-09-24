Лукашенко выдвинул новую претензию Украине и ответил на упреки в тайной инаугурации

Соседи Беларуси занимают неконструктивную позицию, считает Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал упреки по поводу того, что состоявшаяся накануне его инаугурация была тайной.
На встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином он заявил о неконструктивной позиции, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси, сообщает БелТА.
"Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что по законам Беларуси об инаугурации не нужно предупреждать иностранные государства.
Читайте такжеВ ЕС резко ответили на инаугурацию Лукашенко и поставили Минску условие
"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - добавил он.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
- По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Накануне состоялась тайная инаугурация Лукашенко.