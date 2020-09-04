"Лукашенко загнан в угол": Беларусь на пороге аннексии – эксперт

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко может пожертвовать суверенитетом Беларуси ради собственной безопасности.

Как подчеркнул белорусский политолог Виталий Рымашевский в эфире телеканала Украина 24, последние заявления Лукашенко могут свидетельствовать о его теоретической готовности продать суверенитет Беларуси за собственную безопасность и пойти на те уступки и условия, которые ему ранее выставлял Кремль.

"Мы помним, что Лукашенко сам свидетельствовал о том, что Беларусь пытаются поставить на колени, лишить суверенитета через подписание союзных дорожных карт. И, возможно, русские снова ставят в повестку дня этот вопрос, поскольку Лукашенко крайне напуган, его действия могут быть неадекватными", - отметил эксперт.

По его словам, Лукашенко может совершить "национальное предательство".

"Боюсь, что он может совершить национальное предательство и ввергнуть Беларусь в такой глубокий экономический, социальный, политический кризис – еще более глубокий, чем сегодня. Потому что де-факто оккупация Республики Беларусь, аннексия Россией - называть это можно по-разному, но, я думаю, Лукашенко, чувствуя, что загнан в угол, может пойти на те уступки, которые Кремль от него требовал еще до нового года", - заявил Рымашевский.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление Лукашенко в адрес Украины.

В частности, в комментарии МИД о якобы влиянии Украины на акции протеста в Беларуси Лукашенко призвали не искать "врагов там, где их нет".