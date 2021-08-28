Люди массово покидают город: на Новый Орлеан надвигается сильнейший ураган в истории США

На Новый Орлеан надвигается страшная буря / Соцсети

На американский город Новый Орлеан, расположенный в штате Луизиана, надвигается страшный ураган Ида. Эксперты предостерегают, что стихия станет самой сильной и опасной в истории США.

Как пишет ТАСС, в связи с этим, власти города призывали жителей экстренно эвакуироваться. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тех, кто не успеет выехать из города, обещают укрыть в убежищах.

"Ситуация с ураганом Ида развивается быстрее, чем кто-либо ожидал... Город не может объявить обязательную эвакуацию, потому что у нас нет на это времени... Необходимо укрыться в убежище, залечь на дно", - заявила мэр города Латойа Кантрелл.

Кроме того, в Национальном центре по наблюдению за ураганами США сообщили, что Ида в штате Луизиана усилится до высшей, четвертой, категории.

Метеорологи прогнозируют порывы ветра до 49 м/с "с потенциально катастрофическим ущербом".

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