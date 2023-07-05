Маломуж спрогнозировал, какие республики первыми выйдут из состава РФ

Страна-агрессор РФ может развалиться на "25-28 образований", считает Николай Маломуж.

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Николай Маломуж спрогнозировал, какие республики могут выйти из состава РФ / Коллаж: УНИАН, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия может развалиться на десятки отдельных государств - готовность национальных меньшинств к этому есть. Об этом в интервью Главреду заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, первыми из состава РФ могут выйти автономные республики Кавказа.

"Все сразу, поскольку они постоянно вели войну за независимость. Во-вторых, Татарстан. Я общался с его представителями еще до войны, и они говорили, что пойдут вплоть до Дальнего Востока. Как тогда говорили активисты-зайдите к нам в Казань, мы к вам присоединимся. Это, конечно, шутка, но это - тенденция", - считает Маломуж.

По его словам, в Татарстане уже давно есть автономистские настроения.

"Помним, как они в свое время выбивали автономию на уровне президента Татарстана, но позже Путин ее отменил. Так же Марий Эл, Чувашия, Бурятия, потому что тогда последует цепная реакция", - сказал генерал.

По его мнению, "25-28 образований может быть стопроцентно".

"В данной ситуации готовность национальных меньшинств есть, тем более если идет речь о том, чтобы разваливать тот режим, что втянул их в войну, подставил и намеренно уничтожил их на поле боя. Режим Путина будет им враждебным, и вопрос о независимости будет стоять уже однозначно, и люди поддерживают это на любых референдумах", - резюмировал Маломуж.

Смотрите интервью Николая Маломужа Главреду:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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