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Массовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар

1 сентября 2020, 12:30

Литва включила в санкционный список уже 118 чиновников.

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В Литве будут работать над расширением санкций против режима Лукашенко/ ua.news

Официальный Вильнюс намерен значительно расширить санкции против государственных деятелей режима Александра Лукашенко, в который вошли уже 118 чиновников.

Об этом рассказала глава МВД Литвы Рита Таманюнене, сообщает LRT.

По ее словам, совместный с Латвией и Эстонией санкционный список белорусских бюрократов, в который включены 30 персон, окончательным для Вильнюса назвать нельзя – литовцы готовы вернуться к работе над собственным списком, составляющим 118 фамилий.

Литовский список может быть расширен.

"Мы не считаем список, который был согласован с Латвией и Эстонией и в который вошли 30 человек, окончательным для Литвы. Мы можем объявить свой национальный список, который был бы более широким", - подчеркнула Таманюнене.Читайте такжеСанкции против Беларуси: в Литве сделали предупреждение режиму Лукашенко

Ранее страны Балтии ввели санкции против 30 белорусских чиновников, в том числе и против Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко. Фигуранты санкционного списка стали персонами нон-грата в Литве, Латвии и Эстонии.

Кроме того, появилась информация, согласно которой ЕС утвердит ряд ограничений против режима Лукашенко уже на следующей неделе.

Тем временем в МИД Беларуси заявили, что санкции стран Балтии разочаровали официальный Минск. Вследствие этого белорусские власти намерены принять ответные меры.

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