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"Майдан" в США: полицейский и афроамериканец вместе работали в ночном клубе - СМИ

31 мая 2020, 15:05

По сообщениям СМИ, Шовен охранял клуб снаружи, а Флойд - внутри.

В США "майдан" из-за убийства афроамериканца / скриншот из видео

25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

В то же время появились новые детали убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Как оказалось, жертва и убийца, были когда-то коллегами и работали охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов Миннеаполиса.

По сообщениям СМИ, Шовен охранял клуб снаружи, Флойд - внутри.

"Они оба были вышибалами в этом ресторане в течение 17 лет. Офицер Шовен знал Джорджа. Они были коллегами в течение очень долгого времени", - заявила вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс, RT в своем Telegram-канале со ссылкой на MSNBC.

Добавим, что ночной клуб, в котором работали погибший Джордж Флойд и обвиняемый в его убийстве полицейский, сожгли.

Ночной клуб, в котором работали убитый и полицейский / скриншот из видео

Ночной клуб сгорел 29 мая во время вспыхнувших беспорядков. Здание всё ещё тлеет, окон нет, вокруг натянута лента.

В Миннеаполисе сожгли ночной клуб, в котором работал Флойд и полицейский / скриншот из видео

Читайте такжеКровавые протесты в США из-за убийства афроамериканца: в 25 городах ввели комендантский часНапомним, ранее в США арестовали Дерека Шовена – сотрудника полиции, вследствие чрезмерно жестких действий которого афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице города Миннеаполис.

новости США протесты погром убийство
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