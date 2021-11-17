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Мигранты снова пытались прорваться в Польшу: в Варшаве сделали заявление о сроках завершения кризиса

17 ноября 2021, 10:26

Некоторые мигранты проявляют высокий уровень агрессивного поведения, сказал Мариуш Блащак.

мигранты, Беларусь
В Минобороны Польши считают, что кризис с мигрантами может затянуться на месяцы / Фото Reuters

В ночь на 17 ноября польские силовики зафиксировали новые попытки прорыва границы Польши со стороны нелегальных мигрантов. Ситуация в целом остается тяжелой, некоторые беженцы демонстрируют агрессивное поведение. Скорее всего, кризис затянется на месяцы. Однако государству ничего не угрожает благодаря слаженной работе силовых структур. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Как сообщает Polskie radio, ночью небольшие группы нелегалов снова пытались прорваться через польскую границу. Мигранты используют прежние методы атак.

Читайте такжеЧП в Украине на границе с Беларусью и атака мигрантов: эксперт резко разнес действия Киева"Ночь была неспокойной. Напряженность, конечно, меньше, чем была в Кузнице (пограничный пункт), но методы атаки на польскую границу такие же. На Кузнице сконцентрировано внимание общественности. В то же время небольшие группы мигрантов пытались ночью прорваться через польскую границу на других участках", - отметил он.

По словам главы Минобороны, ситуация остается тяжелой, поскольку ряд мигрантов демонстрируют высокий уровень агрессии. Однако польские силовики продолжают контролировать ситуацию, поэтому государству ничего не угрожает.

"За границей следят польские службы, пограничники, полиция и Войско Польское, это смелые люди, которые прекрасно выполняют свои обязанности, мы должны быть им благодарны", - добавил Блащак.

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Кроме того, он считает, что сложная обстановка на границе, по всей вероятности, затянется на месяцы.

"Мы должны приготовиться к месяцам, надеюсь, не годам", - подчеркнул Мариуш Блащак.

Напомним, во вторник, 16 ноября, мигранты, которые находятся в Беларуси, снова штурмовали границу Польши, пытаясь прорваться на территорию страны. Они пытались снова пытались ломать ограждения на кордоне. Силовики в ответ использовали слезоточивый газ. Часть мигрантов вернулась в стихийный лагерь, расположенный у границы.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Кризис с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Беженцы собрались группами, чтобы пересечь кордон с Польшей. Они разделились на две колонны: первая отправилась на КПП, вторая – в обход пунктов легальных пунктов пропусков.

Далее мигранты попытались осуществить силовой штурм границы Польши. Для этого они использовали лопаты, щипцы и бревна. Силовики смогли отразить атаку.

Позже нелегалы установили палаточный лагерь у польской границы. Варшава фиксировала сотни попыток прорыва через кордон.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов попали в Польшу. Отдельную часть нелегалов арестовали правоохранители.

13 ноября 50 нелегальных мигрантов в нарушение польского законодательства прорвались на территорию Польши в районе Старзына.

Украина и другие страны Европы призывают Евросоюз решить вопрос с мигрантами у границ Польши. Они считают, что кризис организовал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Европа требует начать трибунал над Лукашенко.

В ЕС намерены обсудить новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. Александр Лукашенко грозится ответить на ограничения и обвиняет в миграционном кризисе Польшу.

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