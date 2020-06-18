УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"От лукавого": Лавров разозлился на заявление Киева о необязательности Минских соглашений

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров провел брифинг с президентом Сербии Александром Вучичем и прокомментировал недавнее заявление Киева.

18 июня 2020, 17:11
Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Минские соглашения должны выполняться неукоснительно, поскольку они были подписаны представителями официального Киева, боевиков "ДНР" и "ЛНР", а затем без изменений утверждены Советом безопасности ООН. А резолюции этого учреждения, согласно международному праву, обязательны к выполнению всеми государствами мира.

С таким заявлением в четверг, 18 июня, выступил руководитель МИД РФ Сергей Лавров в рамках брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

Лавров утверждает ‒ заявления украинских официальных лиц о необязательности исполнения минских "от лукавого либо от незнания предмета".

"Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательный характер ‒ это все от лукавого либо от незнания предмета, такое тоже я вполне допускаю. Там (в Украине ‒ Главред) многие занимаются украинским урегулированием с прицелом на то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе", - считает Лавров.

Смотреть с 18:55

Напомним, ранее Сергей Лавров в интервью на Первом канале заявлял о том, что будущая встреча в формате онлайн-переговоров руководителей МИД стран Нормандской четверки вряд ли принесет какой-то осязаемый результат.

Сергей Лавров Минские соглашения боевики
Сейчас вы просматриваете новость «"От лукавого": Лавров разозлился на заявление Киева о необязательности Минских соглашений». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:53
Украинцы "забили" на карантин и коронавирус
17:50
Геращенко рассказал, планирует ли Аваков стать "вечным министром"
17:49
Порошенко обвинили в спекуляции на смерти отца: адвокаты отрицают Видео
17:38
"Вас никто не боится": Порошенко посмеялся над Зеленским Видео
17:11
"От лукавого": Лавров разозлился на заявление Киева о необязательности Минских соглашений Видео
16:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июня: подъем статуса и победы на разных фронтах Видео
16:50
Боль в желудке: когда нужно идти к врачу
16:48
Метинвест провела виртуальный пресс-тур на завод Ильича
16:34
Суд над Порошенко на сегодня закончен: стало известно решение Видео
16:20
В Офисе президента рассказали, что происходит с заболевшей коронавирусом первой леди
16:16
"Протест против Зеленского": Tesla Андрея Богдана запарковалась поперек дороги Видео
16:13
Быстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты Видео
16:11
Sustainalytics впервые оценило Метинвест: украинская компания в топ-10 из 140
15:58
"Вслед за Януковичем": Парубий на суде по делу Порошенко пригрозил Зеленскому "скорым Ростовом" Видео
15:48
Грозы, град и +33°: прогноз погоды в Украине обещает душную пятницу Видео
15:40
"Газпром пошел на обман": эксперт объяснил, почему Северный поток-2 может не заработать
15:22
В Минздраве рассказали, каким украинцам нужно больше остальных бояться коронавируса
15:15
Блокировка Telegram снята: Роскомнадзор перешел от запрета к комплиментам Видео
15:14
Метинвест презентовал крупный экологический проект
15:12
Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда, где смотреть и что делать Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять