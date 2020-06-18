"От лукавого": Лавров разозлился на заявление Киева о необязательности Минских соглашений

Сергей Лавров / Reuters

Минские соглашения должны выполняться неукоснительно, поскольку они были подписаны представителями официального Киева, боевиков "ДНР" и "ЛНР", а затем без изменений утверждены Советом безопасности ООН. А резолюции этого учреждения, согласно международному праву, обязательны к выполнению всеми государствами мира.

С таким заявлением в четверг, 18 июня, выступил руководитель МИД РФ Сергей Лавров в рамках брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

Лавров утверждает ‒ заявления украинских официальных лиц о необязательности исполнения минских "от лукавого либо от незнания предмета".

"Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательный характер ‒ это все от лукавого либо от незнания предмета, такое тоже я вполне допускаю. Там (в Украине ‒ Главред) многие занимаются украинским урегулированием с прицелом на то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе", - считает Лавров.

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Напомним, ранее Сергей Лавров в интервью на Первом канале заявлял о том, что будущая встреча в формате онлайн-переговоров руководителей МИД стран Нормандской четверки вряд ли принесет какой-то осязаемый результат.