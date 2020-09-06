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Москва жестко ответила Берлину по ситуации с Навальным

6 сентября 2020, 12:15

Захарова не исключила, что ФРГ тормозит процесс расследования дела намеренно.

Мария Захарова
Мария Захарова ответила главе МИД Германии / Reuters

В Москве ответили на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса по ситуации с отравлением Алексея Навального. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, нет уверенности в том, что в Берлине не ведут двойную игру.

Комментарий размещен в воскресенье, 6 сентября, на странице Захаровой в Facebook.

Захарова подчеркнула, что Германия до сих пор не передала ответ на запрос Генпрокуратуры России, который был направлен еще 27 августа.

"Где же эта "срочность", на которой Вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами", — написала Захарова.

Она также не исключила, что ФРГ тормозит процесс расследования дела намеренно.

Отравление Навального – что было ранее:

  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам дипломата, Германия ждет от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. "Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов", - сказал он.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

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