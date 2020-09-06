Москва жестко ответила Берлину по ситуации с Навальным

Мария Захарова ответила главе МИД Германии / Reuters

В Москве ответили на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса по ситуации с отравлением Алексея Навального. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, нет уверенности в том, что в Берлине не ведут двойную игру.

Комментарий размещен в воскресенье, 6 сентября, на странице Захаровой в Facebook.

Захарова подчеркнула, что Германия до сих пор не передала ответ на запрос Генпрокуратуры России, который был направлен еще 27 августа.

"Где же эта "срочность", на которой Вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами", — написала Захарова.

Она также не исключила, что ФРГ тормозит процесс расследования дела намеренно.

Отравление Навального – что было ранее: