Мстят за Лукашенко: в Беларуси полностью разорвали отношения с ЕС

Александр Лукашенко / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о разрыве отношений с Европейским союзом - из-за свежих экономических санкций против его режима. Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что накануне в белорусский МИД вызвали руководителя представительства ЕС в Минске. Ему сообщили, что Белорусь приостанавливает членство в "Восточном партнерстве" — это инициатива Евросоюза для соседних стран, включая Украину.

Также в МИД страны заявили, что разрывают соглашение с ЕС о взаимном возвращении нелегальных мигрантов. А еще — отзывают представителя Беларуси при ЕС для консультаций.

Кроме того, Беларусь запретила въезд всем причастным к санкциям европейским чиновникам. Их ввели из-за ареста журналиста Романа Протасевича месяц назад.

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Белорусские власти 23 мая совершили принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс. В Минске заявили о наличии бомбы на борту, после чего пилот был вынужден совершить посадку в аэропорту столицы Беларуси. Во время осмотра салона авиалайнера взрывных устройств обнаружено не было.

Рейсом летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой белорусские силовики задержали в Минске.

4 июня Евросоюз в связи с данным инцидентом принял решение полностью заблокировать воздушное пространство своих стран для белорусских авиакомпаний. При этом авиалайнерам Беларуси также нельзя приземляться в европейских аэропортах.

24 июня Александр Лукашенко пригрозил ввести военное положение в республике из-за секторальных санкций со стороны Евросоюза. Он сказал, что предприятия страны не столкнутся с проблемами по причине новых ограничений. При этом политик назвал ЕС "мерзавцами", а европейские санкции – "бессилием".