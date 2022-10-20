"Мы ему должны быть благодарны": Данилов высказался о скандальных твитах Маска

Данилов высказался о скандальных твитах Маска / скриншот Yourtube

Илон Маск оказал Украине огромную помощь, когда начал поставлять StarLink. Это была большая помощь для наших вооруженных сил, гражданского сектора и нашей страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии 24 каналу отметил, что благодаря помощи миллиардера мы сделали много полезных вещей.

"Также следует понимать, что Илон Маск является еще бизнесменом. Это природное желание не терять деньги, а зарабатывать их. Другое дело в том, что в публичных высказываниях это можно было бы по-другому представить. Поэтому еще раз подчеркиваю: то, что делал, делает и продолжает делать Илон Маск – это вещи, за которые мы ему должны быть благодарны", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что Маск живой человек с живыми эмоциями.

"Тем более в США сейчас проходят непростые процессы в преддверии выборов 8 ноября. Поэтому это могут быть некие внутриполитические процессы. Поэтому мы спокойно должны к этому относиться и не орать. Нам главное, чтобы все работало, чтобы StarLink, находящиеся на нашей территории, и его не отсоединяли", - высказался Данилов.

Терминалы Starlink в Украине и скандальные заявления Маска

Напомним, 3 октября Илон Маск издал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Позже министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink в Украине продолжают работать, несмотря на слова основателя SpaceX Илона Маска, что он больше не планирует бесплатно финансировать эти услуги.

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