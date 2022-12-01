"Мы и Сталинград обстреливали": Лавров цинично объяснил, почему РФ обстреливает Херсон

Атаки на энергетическую инфраструктуру Лавров объясняет тем, что якобы РФ "не хочет позволить накачивать Украину смертоносным оружием для убийства россиян".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров цинично объяснил, почему страна-агрессор Россия обстреливает Херсон, откуда "накивала пятками".
По словам Лаврова, РФ стреляет по Херсону так же, как когда-то обстреливала Сталинград. Он напомнил, что таким образом во время Второй мировой войны советские военные выбивали врагов из Сталинграда. Заявление Лаврова цитируют российские СМИ.
При этом путинский министр иностранных дел поделился розовыми мечтами, якобы "Херсон – это русский город". Он пояснил, что ударами по нему российские оккупанты пытаются выгнать из населенного пункта украинских военных.
"Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда сбежали", – заявил Лавров.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины Лавров объяснил тем, что якобы Россия "не хочет позволить, чтобы Украину накачивали смертоносным оружием для убийства россиян".
Ранее руководитель МИД страны-агрессора, России, Сергей Лавров совершил очередной словесный кульбит и заявил – мол, якобы Москва никогда не выходила на официальный Киев с предложением о мирных переговорах, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.
Напомним, ранее Лавров вновь ввязался в скандал. На заседании Организации Договора коллективной безопасности в Ереване 23 ноября во время группового фото он снова накричал на журналистов.
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