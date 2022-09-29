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На войну "загребли всех": эксперт назвал главные провалы мобилизации в России

29 сентября 2022, 08:42

Российские военкомы превратили процесс в огульную мобилизацию, говорит Олег Жданов.

Жданов, армия, РФ
Олег Жданов оценил процесс тотальной мобилизации в РФ / УНИАН/Reuters

Мобилизация в России с военной точки зрения была абсолютно правильной идеей, однако ее исполнение получилось совершенно провальным, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Хотели как лучше, а получилось как всегда – слава бардаку, который творят в Российской Федерации", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что генштаб ВС РФ ставил задачу провести частичную мобилизацию с качественным отбором мобилизуемых, однако российские военкомы превратили процесс в огульную мобилизацию, дабы побыстрее отделаться от поставленной задачи, "в итоге, они выполнили задачу не качественно, а количественно".

"Иными словами, военкомам спустили план по мобилизации – 100 тысяч человек, а они загребли всех, кого смогли, не разбираясь ни с состоянием здоровья, ни с возрастом – и всё, получите, распишитесь, они свою задачу выполнили. Именно это сыграло ключевую роль и отразилось на качестве мобилизации в России", - считает он.

Собеседник пояснил, что в итоге генштаб ВС РФ не получил того качества мобилизации, на которое рассчитывал, однако для Украины этот результат является положительным.

Он уверен в том, что мобилизация в РФ стала признанием поражения российской армии в Украине.

"Вспомните, как накануне 8 марта Путин, выступая по всем федеральным каналам, заверял, что никакой мобилизации резервистов не будет, поскольку Россия проводит "специальную военную операцию", потому можно расходиться по домам и жить спокойно. Но не прошло и полгода, как Путин объявил частичную мобилизацию, а военкомы на местах превратили её в огульную. Теперь всё это вызовет внутренний протест в России. И в следующую волну мобилизации нужно будет собирать Росгвардию, ведь количество желающих пойти по повестке в военкомат будет уменьшаться с каждым днём, причём в геометрической прогрессии", - добавил Жданов.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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