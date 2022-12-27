"Нанести по Кремлю "обезглавливающий удар": Лавров поныл насчет "коварных" планов Пентагона

Руководитель МИД России Сергей Лавров утверждает, что Минобороны США якобы угрожало ликвидировать всю верхушку страны-агрессора.

Лавров поныл насчет "коварных" планов Пентагона с ударом по Кремлю / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Одиозный российский дипломат и руководитель МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что в Пентагоне якобы грозились нанести по Кремлю "обезглавливающий удар". Такую конспирологическую теорию Лавров озвучил в интервью пропагандистам из ТАСС.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар". По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов ", − сказал он.

Лавров не стал уточнять, какие именно чиновники или генералы из Пентагона грозили ему. Сами русские пропагандисты утверждают − глава МИД имел в виду статью американского журнала Newsweek, которая была опубликована в конце сентября. И авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники – мол, США рассматривают "обезглавливающий удар" по Кремлю как один из вариантов ответа на возможное применение Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.

Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.

А Сергей Лавров позже совершил очередной словесный кульбит и заявил – мол, якобы Москва никогда не выходила на официальный Киев с предложением о мирных переговорах, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.

Другие новости: