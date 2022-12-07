"Не по-людски": Лавров поныл насчет того, как его заставляли идти в "гендерно нейтральный туалет"

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров не стал уточнить, как кончился инцидент и как он все-таки справил свою физиологическую нужду.

Лавров поныл насчет того, как его заставляли идти в "гендерно нейтральный туалет / Seth Anderson / Flickr / УНИАН

Руководитель Министерства иностранных дел страны-агрессора,РФ, Сергей Лавров, решилпублично пожаловаться на то, что ему в Швеции пришлось "не по-людски" ходить по нужде в туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в 2021 году. Об этом сообщается на Youtube-канал подконтрольного Кремлю российского издания КоммерсантЪ.

"Извините меня за подробности, там (в Швеции − Главред.) я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это, действительно, было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски", − сказал он.

К слову, Лавров не стал уточнить, как кончился инцидент и как он все-таки справил свою физиологическую нужду – воспользоваться ли гендерно-нейтральным туалетом, или еще каким-нибудь образом.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.

Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.

А Сергей Лавров позже совершил очередной словесный кульбит и заявил – мол, якобы Москва никогда не выходила на официальный Киев с предложением о мирных переговорах, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.

Другие новости: