Наперекор Трампу: Байден возвращает США в Совет ООН по правам человека

Байден решил вернуть США в Совет ООН по правам человека / Фото Reuters

Администрация президента США Джо Байдена решила возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Почти три года назад из него вышел бывший президент Дональд Трамп.

"Официальные лица заявляют, что госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена", - пишет Associated Press.

В издании отметили, что это решение может вызвать критику со стороны консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества. Представители администрации Трампа не раз критиковали Совет по правам человека ООН за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

Также это решение отменяет очередной отход администрации Трампа от многосторонних организаций и соглашений.

Выход США из Совета ООН по правам человека – о чем сообщалось ранее: