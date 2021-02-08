Наперекор Трампу: Байден возвращает США в Совет ООН по правам человека

Это решение отменяет очередной отход администрации Трампа от многосторонних организаций и соглашений.
Администрация президента США Джо Байдена решила возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Почти три года назад из него вышел бывший президент Дональд Трамп.
"Официальные лица заявляют, что госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена", - пишет Associated Press.
В издании отметили, что это решение может вызвать критику со стороны консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества. Представители администрации Трампа не раз критиковали Совет по правам человека ООН за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами совета являются Венесуэла, Китай и Куба.
Также это решение отменяет очередной отход администрации Трампа от многосторонних организаций и соглашений.
Выход США из Совета ООН по правам человека – о чем сообщалось ранее:
- 20 июня 2018 года постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.
- "США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Хейли.
- По ее словам, призывы американских властей к реформе Совета за год не увенчались успехом.
- "Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека. - Прим.) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - уточнила американский постпред.