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Навального отравили ядом из группы Новичок - заявление правительства Германии

2 сентября 2020, 16:52

МИД Германии вызовет посла России для разговора об отравлении оппозиционера. Также Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных.

Навальный
Навального отравили ядом из группы "Новичок" / Reuters

В среду, 2 сентября, в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине в состоянии комы. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Об этом сказано в сообщении на сайте правительства ФРГ.

Уже известно, что МИД Германии вызовет посла России для разговора в свете этой информации. Также Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных.

"То, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является тревожным инцидентом.Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство настоятельно призывают объяснить произошедшее", - сказано в сообщении.

Жену Навального уже проинформировали о результатах обследования, сказано в сообщении.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеНавальный должен был уснуть в самолете и больше не проснуться - политологНапомним, в немецкой клинике Шарите заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что это такое и чем оно опасно, объяснил заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали.

"Ингибиторы холинэстеразы бывают разными. Есть отравляющие вещества, например, зарин, после такого отравления уже нет никаких разговоров... Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть еще препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы", – рассказал Дадали в комментарии RT.

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