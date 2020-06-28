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Папа Римский обратил внимание на наводнение в Украине

Понтифик призвал молиться за пострадавших.

28 июня 2020, 23:36

Папа Римский, Франциск
Папа Римский Франциск переживает за украинцев, пострадавших от наводнения/ Reuters

Папа Римский Франциск призвал верующих людей всего мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в западных областях Украины.

Как сообщает Vatican News, понтифик 28 июня провел воскресную встречу с верующими.

Глава церкви подчеркнул, что необходимо молиться за людей, которые страдают от паводков на западе Украины, чтобы они почувствовали "господне утешение и братскую помощь".

Понтифик обратил внимание на то, что западные области Украины уже неделю страдают от сильных паводков, вызванных обильными ливнями. Потоки воды затопили тысячи домов, повредили дороги, разрушили мосты и другую инфраструктуру. Убытки оцениваются миллиардами гривен.

Читайте такжеНаводнение в Карпатах: эксперт пояснил, сколько времени нужно на восстановление лесовТакже Папа Франциск попросил верующих молиться за судьбу жителей стран Ближнего Востока, которые страдают от войн.

"Помолимся за улучшение трагическое положения сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономического и общественно-политического кризисов, обостренных пандемией. Призываю молиться тоже и за население Йемена, особым образом за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса", - подчеркнул он.

Наводнения в западной Украине

Напомним, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.

Как ранее сообщалось, на окраине города Яремче Ивано-Франковской области 23 июня произошел сдвиг дороги из-за того, что после сильных ливней горная река превратилась в бушующую стихию.

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